FMI insta a congresistas de EEUU a abordar urgentemente el riesgo de impago

Washington, 11 may (Sputnik).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) llamó a los congresistas de ambos partidos de EEUU a alcanzar un consenso y abordar de inmediato el asunto del aumento del techo de la deuda que supone para el país el riesgo de un posible impago de sus obligaciones financieras, declaró este jueves la portavoz del organismo, Julie Kozack.



«Animamos encarecidamente a los partidos en EEUU a que se unan para alcanzar un consenso y abordar urgentemente este asunto», dijo la vocera.



Kozack añadió que las discusiones sobre este tema en EEUU tienen lugar en un momento difícil para la economía global y tienen repercusiones muy graves, no sólo para el país norteamericano, sino para todo el mundo.



El martes, el mandatario Joe Biden se reunió con los líderes del Congreso, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para negociar el aumento del techo de la deuda.



El mes pasado, los republicanos de la cámara baja aprobaron una ley para elevar el techo de la deuda a cambio de recortes del gasto público.



Sin embargo, Biden y el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, rechazaron la medida.



El mandatario tiene previsto reunirse de nuevo con los líderes del Congreso este viernes para dar seguimiento a las anteriores negociaciones sobre el techo de la deuda.



EEUU podría incumplir sus obligaciones financieras el próximo mes si no se eleva el techo de la deuda, según declaró el Departamento del Tesoro a principios de mayo. (Sputnik)