El modelo económico costarricense es excluyente y exclusivo

Columna Poliédrica

Hay gente que solo entiende las finanzas públicas como sumas y restas. En su mente solo piensan que debe haber déficit físcal cero y que los demás balances también deben correr una suerte parecida; sin embargo, cualquiera que conozca de economía básica entenderá que las finanzas públicas no pueden manejarse de esa forma, ya que es una visión demasiado reducida de esta parte de la macroeconomía.

Las cuentas públicas tienen que estar controladas pero no balanceadas. Esto es una máxima que viene del pensamiento económico que generó el desarrollo económico de las sociedades occidentales después de la gran depresión de 1929; en efecto, el que un Estado tenga deuda externa o deuda interna con balances a favor de los acreedores no supone un manejo incorrecto de la economía, no obstante, la mayoría de las personas entendería que si hay un déficit es que se están haciendo las cosas mal.

No es la primera vez, ni será la última, que Costa Rica tiene un déficit fiscal alto. Desde inicios de lo que se ha llamado la Segunda República, ha habido personas que tienen la idea de que debe haber cero déficit; ahora bien, ese tipo de mentalidad puede provocar la paralización de la actividad estatal y el consecuente efecto en la economía del páis.

Para nadie es un secreto que la actividad estatal es muy necesaria para, entre otras cosas, dinamizar la economía. Ello es así, siempre y cuando, el Estado funcione como catalizador de la actividad económica y como distribuidor de los beneficios que genera esa dinámica; el problema es cuando el aparato estatal es tomado por grupos que únicamente les interesa beneficiar a grupos económicos específicos, porque ello nos lleva a la situación de brecha social en la que nos encontramos en la actualidad.

Esa es la razón por la que se ha “vendido” a la sociedad que el déficit fiscal es algo malo y que la razón de esa cosa mala que hay son los salarios de los trabajadores públicos. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, la ecuación del déficit fiscal tiene diferentes variables que se deben considerar, lo que algunos llaman gasto público en otro momento se entendía como inversión pública; en otras palabras, existen una serie de rubros en el presupuesto del Estado que, bien manejados, se convierten en recursos que potencian la economía y el empleo, pero en la actualidad los dogmáticos del neoliberalismo solo lo conceptualizan como un gasto.

Mención aparte merece el tema de los ingresos. En la ecuación este debería ser una variable primordial, sin embargo, en el Estado costarricense se ha dejado de lado y las personas que no pagan impuestos campean a sus anchas; no vamos a repetir lo que ya se sabe, simplemente uno se siente impotente al ver que el Ministerio de Hacienda no hace nada contra aquellos que se rien del resto de la sociedad y no pagan lo que deberían de pagar. Sobre este tema ya hemos escrito muchas columnas.

El problema económico básico es que las necesidades son muchas y los recursos escasos. En este momento el problema es que las necesidades siguen siendo muchas pero los recursos escasos están en manos de muy pocas personas, la mayoría de la gente lo observa y lo siente, pero la mayoría de las personas no entienden las razones por las que la realidad se ha decantado de esta manera; en palabras sencillas, los ganadores con este modelo económico se han encargo de utilizar un relato o lenguaje técnico que resulta absolutamente opaco e incomprensible para la mayoría de la población.

La realidad es que cada día hay más pobres y que la tendencia no se observa que vaya a disminuir. Hasta que toquemos fondo en términos sociales, no habrá esperanza que las cosas cambien, ya que el poder ideológico está concentrado en los grupos que están siendo beneficiados con este modelo económico.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot