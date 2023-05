Irregularidades en Municipalidad de Garabito: un alcalde ausente y una administración municipal en debacle

Jacó (Puntarenas), 16 may (Elpaís.cr).- El Alcalde de Garabito, Puntarenas, Tobías Murillo, lleva casi un año ausente en las sesiones del Concejo Municipal, afirmando que presenta problemas de salud y que no puede subir escaleras, sin embargo, la Administración local no repara el ascensor que ha sido presupuestado en dos ocasiones y que su inoperancia representa una violación a los derechos de las personas con discapacidad del cantón.

Ante la ausencia del alcalde, la vicealcaldesa Olendia Irías, es quien asiste a la sesiones municipales en representación de la Administración Municipal, aunque la funcionaria en varias ocasiones ha admitido que desconoce el funcionamiento y las decisiones que se toman desde la administración, afirmando que: el alcalde hace lo que “le da la gana”.

Las declaraciones de la señora Irías muestran una clara violación al Código Municipal, que rige las funciones de los servidores públicos.

La afirmación de la funcionaria se da luego de que el regidor del Partido Pueblo Garabito, Francisco González, le consultara cuál era el plan que tenía la administración para dar una respuesta al problema de la basura, ya que el contrato que tienen con la empresa que recicla los desechos expira el 20 de mayo y esto causará que el volumen de basura crezca y por ende, que el costo que se paga a la empresa privada recolectora aumente.

Actualmente, la administración municipal tiene una deuda con la empresa recolectora de basura, por lo que de aumentar el costo podría poner en problema el funcionamiento de este servicio esencial. Esto ya ocurrió en 2022 cuando el servicio fue suspendido debido a falta de pago.

Estos no son los únicos problemas que enfrenta actualmente esta municipalidad. Este mismo lunes el abogado del Concejo Municipal afirmó en la sesión municipal, que enfrentan tres procesos administrativos con la Contraloría General de la República por casos de irregularidades con funcionarios públicos.

En esta municipalidad además se ha demostrado que la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes desvió fondos públicos y realizó contrataciones irregulares en las que transfirió millones de colones a organizaciones privadas, donde los mismos directivos del Comité de Deportes eran directivos de las asociaciones.

En las sesiones municipales también son constantes las denuncias de la población y comerciantes que piden resolver los problemas que afectan al cantón, entre ellos: inseguridad, falta de infraestructura vial, inundaciones, comercio ambulante, etc. pero la administración sigue sin presentar una solución a los casos.

La Administración Municipal de Garabito también ha sido denunciada por contrataciones irregulares y proyectos que fueron presupuestados pero que nunca han ocurrido.