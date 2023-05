Los incendios forestales en Canadá golpean al sector de petróleo y gas

Washington, 18 may (Sputnik). – Los incendios forestales declarados en el territorio oeste de Canadá golpean al sector de petróleo y gas obligando a las empresas a cesar la producción, publicó el periódico The New York Times.

«Los incendios de grandes proporciones en el oeste de Canadá, que obligaron a miles de personas a abandonar sus viviendas, también están golpeando a la industria petrogasífera canadiense y obligan a las empresas a cesar la producción», publicó el medio.

Comenta que las llamas amenazan no solo a los yacimientos, sino también a las tuberías. Ante esta situación, los mayores participantes del mercado, entre ellos Chevron y Paramount Resources, redujeron la extracción en un volumen equivalente a 240.000 barriles diarios de crudo.

Según escribe The New York Times, una gran parte de los territorios en la provincia de Alberta (oeste), donde se extrae el gas, se enfrenta a un riesgo de incendios. Además, el fuego amenaza a los yacimientos en las arenas petrolíferas, donde se extraen 2,7 millones de barriles diarios de petróleo.

La caída de la producción del petróleo y gas y el constante peligro de incendios en los territorios donde aún continúa la producción, hicieron que los precios de los hidrocarburos ya empezaron a subir. (Sputnik)