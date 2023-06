De niño siempre me pregunté qué haría Supermán, en los días encerrado en la Fortaleza de la Soledad, cuando no tenía bribones que perseguir. Desde Laura he pensado lo mismo de los últimos cuatro presidentes. ¿Estará Chaves sentado en la superhamaca oyendo música? Los problemas de Costa Rica nos sobrepasan a todos por mucho, la angustia de tener un bisoño presidente que desconoce las realidades nacionales y se ríe de todo, parece que hasta de sí mismo, un hombre sin pasado político, sin futuro político, pues es un hombre totalmente adormilado en los brazos de la casualidad, le caería de sorpresa, sin duda alguna la presidencia, un grupo encontró el hombre ideal para hacer los cambios que ellos querían. Comencemos por aceptar que Figueres fue un error mayúsculo dentro del malherido PLN, además es un personaje que no cautiva a la mayoría pensante del país, mucho cuestionamiento, muchas sombras, mucho borrón y olvido. Me decía un amigo que le diera un solo nombre de alguien viable en la agrupación verde y blanco, para la candidatura del 2026; tristemente quedé silenciosamente anonadado, no pude contestar y eso que yo soy todavía y a pesar de los pesares, un liberacionista.

Anoche me encontré un viejo amigo, me comentó acerca del gobierno y quizo saber mi opinión, mi respuesta simplemente fue: no lo sé. El, muy cuidadoso en su manera de externar opiniones políticas, me dijo algo que yo no había pensado:

-“Mirá, en esta década el setenta por ciento de nuestra generación, habrá abandonado este mundo”.

No tuve objeción a su dura, (por cierta) exposición, y claro, esa es una realidad objetiva. Ahora dejemos esa nostalgia senescente, volvamos al dueño del palenque (no de indígenas sino palenque de gallera, tampoco por Cisneros Gallo, que es un simple accidente político), ¿qué tanta soledad sentirá en la Fortaleza de la Soledad(sic)?

Generalmente a los poderosos los rodea un grupo grande, son como las garzas sobre el ganado, saben que los bovinos van moviendo el pasto y por añadidura las semillas caen y las garzas las comen. Antes había una leyenda de que las garzas le comían las garrapatas al ganado, yo después de ver y ver logré entender que no, que son las semillas.

Trabajé en varios hospitales, desde rurales hasta hospitales centrales, a los directores los trataba con respeto, nada más, pero observé un fenómeno interesantes, por las mañanas si uno entraba a la dirección, lograba ver al Señor director y un séquito enorme tratando de agradarlo, eran los médicos menos preparados que buscaban la protección del “Big Chief”, nosotros los llamábamos los “Don Corleone”. Fue LGS quien abiertamente puso de moda el nombre “Big Chief”, ya él había pertenecido a ese grupo en el PLN y en el gobierno de Óscar.

Ahora este nuevo es supermán, en su fortaleza de la soledad, cita en Zapote: imagino muchas caras conocidas fingiendo reírse por “la señora de Purral”, “me como la bronca”etc, después de Figueres hijo este ha sido el mas dicharachero de los presidentes, pero no necesariamente el más adulado.

Les recomiendo a quienes no lo hayan leído La anatomía del poder de John Kenneth Galbraith, incluso gratuito en pdf para bajarlo.

Comprenderán mi preocupación por “Superchaves”, allá en la Fortaleza de la Soledad, rodeado de cortesanos y cortesanas, buscando su favor y su peculiar humor.

Le quedan tres años: ¡Qué tedio! Bramó el poeta.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es medico