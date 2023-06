Violencia contra mujeres se mantiene en El Salvador

San Salvador, 7 jun (Prensa Latina) La violencia hacia la mujer se mantiene y no disminuye en El Salvador, denunció hoy Carmen Urquilla, coordinadora del Programa Justicia Laboral y Económica de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, (Ormusa).

Citada por Radio YSUCA, la activista dijo que esas prácticas están impregnadas en todas las esferas de la vida de las mujeres y que hay informes oficiales que sitúan en seis mil los casos de violencia sexual contra las féminas y contra la niñez, entre ellos los de violencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

También hay violencia en el trabajo, sin embargo, los datos estadísticos muestran que muchos casos no llegan a ser denunciados en sedes administrativas del Ministerio de Trabajo, agregó Urquilla.

Todo esto preocupa, puntualizó, ya que datos de encuestas de la organización indican que de mil 85 mujeres consultadas, un 57 por ciento aseguró enfrentó violencia sexual, y un 56 por ciento reconoció que no es normal ser acosada en los lugares de trabajo.

La violencia sexual laboral se vive en silencio, indican los testimonios de mujeres, víctimas de este delito, ya que no hay confianza de compartir esas experiencias con nadie, sostuvo la activista de Ormusa.

Además, precisó, el 60 por ciento de mujeres desconoce que en sus lugares de trabajo hay mecanismos para denunciar este tipo de violencia y es muy bajo el número que interpusieron una denuncia.

El acoso es una conducta sexual no deseada, no solicitada por la persona acosada, y es por ello que urge mejorar las normativas existentes, ya que muchas veces no se denuncia por temor a ser despedidas, además se debe cambiar el entorno de trabajo, ya que se tiende a normalizar el acoso, puntualizó Urquilla.