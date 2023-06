Presos palestinos denuncian presiones para que no secunden la huelga de hambre

El Cairo, 11 Jun. (EUROPA PRESS) – El Comité de Presos en Detención Administrativa ha denunciado presiones por parte de las autoridades israelíes para intentar evitar que los internos palestinos se sumen a la huelga de hambre indefinida que comenzará el próximo 18 de junio para protestar contra el régimen de detención administrativa.

Los presos han empezado a ser convocados y amenazados ante la cercanía del inicio de la huelga de hambre. «La ocupación quiere presionar a los presos para desanimarles y que no secunden la huelga de hambre y les promete que si no participan no habrá represalias», ha indicado el grupo, según recoge el diario palestino ‘Al Quds’.

El Comité ha declarado el estado de movilización general en todas las prisiones en las que hay presos en detención administrativa, que permite a las autoridades israelíes mantener a sospechosos de terrorismo encarcelados sin cargos ni juicio por intervalos renovables que suelen oscilar entre tres y seis meses, lo que supone en la práctica su detención indefinida sin juicio.

La huelga de hambre, convocada bajo el lema «Libertad, Revolución, Intifada contra la Detención Administrativa», exige el respeto al Derecho Internacional Humanitario por parte de Israel y el fin del régimen de detención administrativa en las cárceles israelíes.

Los presos han emplazado además a la Presidencia y al Gobierno de la Autoridad Palestina a sumir sus demandas, a activar todas las herramientas diplomáticas de presión y hacer de esta causa una «prioridad nacional» con el apoyo popular necesario.

«Las facciones, la resistencia, las instituciones, la sociedad civil y nuestro pueblo entero debe apoyar su causa y su huelga de hambre con un levantamiento en todos los ámbitos y en todas las plazas, prendiendo todos los puntos de contacto con la ocupación, forjando una palanca y una red de seguridad para nosotros en esa batalla», ha apelado.

Además ha emplazado a la emigración palestina en el exterior a participar en esta protesta mostrando su solidaridad mediante concentraciones frente a las «embajadas enemigas» y a dirigirse a todas las instituciones y parlamentos europeos para presionar para que Israel atienda las demandas planteadas.