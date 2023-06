México satisfecho de resolución Corte de Florida contra García Luna

Ciudad de México, 15 jun (Prensa Latina) El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró hoy satisfecho de que una corte de justicia de Florida, Estados Unidos, desechara un recurso favorable al exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna.

En rueda de prensa matutina, el mandatario relató que la defensa del reo, hallado culpable de cinco delitos de narcotráfico, intentó evitar que se diera curso a una denuncia de México para que sean devueltos 600 millones de dólares que García Luna y sus socios extranjeros malversaron del erario y lavaron en Miami.

Celebró el fallo pues eso permitirá que se analice la devolución a México de toda esa cantidad de dinero.

La corte de Florida desechó el recurso de abogados de García Luna para que no se diera curso a nuestra denuncia de corrupción, dijo el presidente.

Ayer ya se desechó, sigue el juicio, para eso. Son 600 millones de dólares, estamos hablando de departamentos y otros inmuebles y propiedades de lujo, explicó.

Se alegaba (los abogados de García Luna) que la corte no debía intervenir, que no le correspondía, pero no fue así.

López Obrador aprovechó el tema de García Luna para reiterar que en su época de funcionario y socio principal del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) se inició la guerra contra una parte del narcotráfico para beneficiar al cártel de Sinaloa y el Gobierno se convirtió en un narcoestado.

La violencia creció desmesuradamente y admitió que ha costado mucho trabajo bajar los índices de criminalidad fomentado por Calderón y García Luna. A una pregunta de periodistas respondió que su administración ha bajado 17 por ciento la incidencia de homicidios, pero sigue siendo alto.

Adelantó que mañana estará presente en la conferencia en Palacio Nacional el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, para dar mas detalles del caso.