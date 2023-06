Zelenski pide armas a Suiza en pleno de debate sobre romper su neutralidad

Kiev, 15 Jun. (EUROPA PRESS) – El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha dirigido este jueves a la Asamblea Federal de Suiza para reclamar una entrega de armas que por el momento no llega, pues contravendría el histórico principio de neutralidad del país.

Consciente de ello, Zelenski ha recalcado que Ucrania no es la responsable de la agresión y ni siquiera es una zona de conflicto, requisitos que contempla la Constitución suiza para liberar cualquier tipo de entrega de armamento. «Solo juntos podemos contrarrestar la agresión rusa», ha apelado.

«Me gustaría pedir que recuerden que estamos pidiendo armas para que Ucrania pueda volver a ser un territorio de paz. Son vitales para nuestra supervivencia», ha enfatizado un Zelenski que, no obstante, ha agradecido a Suiza su papel hasta ahora. «Cada socio puede apoyar a Ucrania según sus puntos fuertes», ha dicho.

«Cada paquete de sanciones, congelación de activos y paquete de armas ayudaría a Ucrania a librarse del terror», ha dicho en un discurso grabado, emitido durante el descanso para el almuerzo y no incluido en el diario sesiones, debido al malestar que su presencia ha causado entre algunas fuerzas políticas al considerar que se estaba poniendo en riesgo el principio de neutralidad que marca la Constitución.

Thomas Aeschi, líder de la muy conservadora Unión Democrática de Centro, fuerza mayoritaria en la cámara baja de la Asamblea, ha alertado de que Suiza estaría poniendo en peligro su neutralidad al estar participando «demasiado» con Ucrania.

El Consejo Nacional –la cámara baja de la Asamblea– tendrá que volver a analizar una iniciativa, que ya rechazó a principios de mes, de la Comisión Política de Seguridad para flexibilizar la legislación sobre reexportación de armas suizas a terceros países, después de que el Senado votara a favor.

El texto aprobado contempla la reexportación de material bélico de fabricación suiza por terceros durante los próximos cinco años a otros países bajo condición de no estar involucrados en conflictos armados, no sean zona de conflicto, que no violen los Derechos Humanos, o no ejerzan su derecho a la legítima defensa.