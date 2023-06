La Caja que quieren desaparecer.

La salud en Costa Rica no era la mejor antes que existiera la Caja. Teníamos Unidades Sanitarias que hacían una buena labor de prevención y algo de tratamiento. Existía el Hospital San Juan de Dios en San José que hacía labor asistencial para los costarricenses, incluyendo los pobres. Fuera de San José, no había mucho que ofrecer.

Don Rafael Ángel Calderón Guardia era un hijo de médico y conocía la precaria situación. Se fue a Bélgica a estudiar medicina en la Universidad Católica de Lovaina que tenía una fuerte influencia de la Doctrina Social de la Iglesia. En la misma universidad estudió don Víctor Manuel Sanabria quien llegaría a ser Arzobispo de Costa Rica.

A su regreso, el Dr. Calderón Guardia se dio cuenta que poco había cambiado desde su partida. Ejerció su profesión y se involucró en la política, llegando a ser Presidente de la República. Decidió cambiar para siempre la salud de su país. Para hacerlo, hizo una alianza inédita con Monseñor Sanabria y con don Manuel Mora Valverde, Presidente del Partido Comunista de Costa Rica. Así establecieron la Seguridad Social, la cual no fue bienvenida por quienes tenían el poder económico. Hubo una guerra civil y la oligarquía esperaba que el ganador, don José Figueres Ferrer eliminara esos logros. No sólo no lo hizo, sino que los consolidó y aumentó. Fue así como esos visionarios nos legaron lo que hoy tenemos.

Al inicio cubría solamente a los trabajadores, en 1973 se universalizó, en 1975 se establecieron las pensiones del Régimen no Contributivo y en los años 90 la atención primaria otorgada en las Unidades Sanitarias del Ministerio de Salud pasaron a la Caja Costarricense del Seguro Social y se iniciaron los EBAIS.

La Caja actualmente cubre a no asegurados, como privados de libertad, indigentes y otros sabiendo que por ley el Gobierno de la República debe aportar a los ingresos de la Caja. En este siglo todos los gobiernos han aportado una parte, notablemente el Gobierno Solís Rivera en Mayo del 2016 pagó $420 millones (dólares). El actual gobierno no ha aportado nada y ha anunciado que no lo hará.

Tiene problemas la Caja? Desde luego los tienen y están documentados en sendos informes de la Asamblea Legislativa y la Comisión de Notables establecida por la Presidenta Chinchilla. En ambos informes se sugieren métodos para resolverlos. Para hacerlo debe prevalecer el interés nacional y no los intereses de las personas. Las huelgas no ayudan sino que más bien complican el problema al posponer citas y procedimientos que los asegurados han esperado largo tiempo.

Existen sistemas de salud mejores en otras partes del mundo? Puedo hablar de dos de ellos en donde he ejercido como médico. En Estados Unidos existe salud del más alto nivel para quienes pueden pagarlo. Los demás tienen acceso en caso de emergencia pero varios millones no lo tienen ningún seguro médico. No hay programas nacionales de prevención de enfermedades crónicas ni de control prenatal. Su expectativa de vida es menor que en Costa Rica. Las personas que tienen enfermedades pre existentes como diabetes, presión alta o cáncer no pueden obtener seguro médico, el cual tiene un alto costo.

En Costa Rica un ex diputado persistentemente dice que los trabajadores que tienen seguro médico no deben cotizar a la Caja. Las compañías que ofrecen esos seguros son las mismas con quienes he lidiado allá. Ellos con gusto aseguran jóvenes sanos pero no personas con padecimientos pre existentes. Así la Caja terminaría atendiendo a los viejos con enfermedades crónicas sin el aporte de los jóvenes. La manera más simple de quebrarla.

El otro sistema de salud que conozco es el de Inglaterra, muy bueno, lo más parecido al nuestro incluyendo las listas de espera que tienen.

Hoy existen claros mensajes de que la Caja no es una prioridad para el actual gobierno, un sueño hecho realidad para quienes quieren lucrar con la salud y para Costa Rica, un golpe fatal para la paz social que hemos disfrutado hasta ahora.

(*) Dr. Rodrigo Cabezas Moya es Médico