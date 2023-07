Escribir se ha convertido en una actividad en ruta a la extinción

Columna Poliédrica

Recientemente el Dr. Rogelio Arce Barrantes hizo en artículo en la que se pregunta: ¿por qué y para que escribir? El artículo expresa, aparte de los argumentos que ofrece para responder la pregunta, los sentimientos que embargan a todos o a casi todos los seres humanos que nos atrevemos a escribir.

Antes del surgimiento de la escritura el conocimiento se traslaba por medio de la comunicación oral. Se enseñaba por medio de la explicación oral, principalmente, la que hacían las personas de mayor edad; la escritura no existía y probablemente quienes tenían un verbo más depurado, eran las personas más escuchadas de su época.

La tradición oral, posteriormente, se complementó con las imágenes. A la par de lo que decían los miembros con más edad de las sociedades, se comenzó a expresar la vida cotidiana y los conocimientos acumulados por medio de pinturas como la que se encuentra en la famosa cueva de Altamira en la península ibérica. Las imágenes iban a develar su influencia en la psiquis humana, conforme fue evoluacionando la humanidad.

La aparición de la escritura fue crucial para que la tradición oral y los conocimientos fueran recepcionados por las generaciones posteriores. El problema de la aparición del lenguaje escrito, es que no todas las personas iban a tener la posibilidad de entender la escritura; lo anterior reforzó el papel ideológico que iban a tener las imágenes, es decir, el analfabetismo de las personas y por ende su imposiiblidad de acceder al conocimiento escrito, tendría en las imágenes una forma para intentar solventar esa situación.

La escritura y la lectura requiere de un trabajo intelectual. Escribir y leer supone un proceso de aprendizaje, lo que significa un trabajo, un esfuerzo de parte de las personas; en cambio, el mensaje verbal y la visión de la imagen, usualmente, no requiere de un trabajo intelectual en sentido estricto, basta con que la persona pueda hablar y ver.

Imagen y sonido se convierte en una fórmula en que las personas no tienen que hacer un esfuerzo de decodificación y por eso en la actualidad prevalece por encima de la escritura y la lectura. En la sociedad del espectáculo, como hemos escrito en otras ocasiones, el audiovisual se impone al texto pero con el agravante que cada vez importan menos sus contenidos; en otras palabras, para escribir es necesario pensar lo que se va escribir, lo mismo sucede al momento de hablar, sin embargo, lo segundo es menos frecuente que lo primero.

En consecuencia, actualmente, la escritura y la lectura están de capa caída. Quienes escriben o escribimos lo hacemos con la certeza de que cada vez menos gente tiene el hábito de la lectura y que la probabilidad que el texto sea leído es poca o ninguna; en cambio, si lo que se expresa por escrito se hace por medio de un audiovisual, la probabilidad de que el mensaje llegue a las personas es mayor, no importando mucho los contenidos que se transmiten en la actualidad.

Teniendo en consideración todo lo anterior, para escribir no solo hay que estar un poco loco sino también ir contra corriente. Ahora, a una buena cantidad de personas no le interesa leer lo que se escribe, ello es muy fatigoso y requiere de mucho trabajo; lo que se impone hoy día es hacer un Tictoc en que las personas no tengan que invertir energía en decodificar el mensaje y cuyo contenido importa poco también.

Escribir, efectivamente, se ha convertido en una actividad que ya no solo no deja ganancias sino que corre el peligro de llegar a desaparecer. Deja más dinero aparecer en un vídeo en que se hacen expresiones con el objetivo de entretener, transmitir un conocimiento ya no es lo más importante. Vale más hacer reir que educar.

En la sociedad del espectáculo el influencer gana más dinero que el escritor. Ni modo, esa es la realidad que nos ha tocado vivir. Son malos tiempos para la escritura. Vamos para atrás, vamos como el cangrejo.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot