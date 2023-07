«No importa cuán amarillo esté teñido su cabello: no pueden convertirse en occidentales»

Pekín, 7 jul (Sputnik).- El jefe de la Oficina de la Comisión de Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi, llamó a los japoneses y los coreanos a no intentar parecer occidentales y valorar sus raíces.

Ante la creciente tendencia entre los jóvenes de Japón y Corea del Sur de adoptar estilos estadounidenses o europeos, el funcionario chino llamó a salvar las identidades culturales propias, con el objetivo de revitalizar la unión entre Pekín, Seúl y Tokio.

«Los europeos y los estadounidenses no pueden distinguir la diferencia entre China, Japón y Corea del Sur, no importa cuán amarillo esté teñido su cabello y cuán afilada sea su nariz, no pueden convertirse en occidentales y deben saber dónde están sus raíces», dijo Wang Yi en un discurso pronunciado el pasado 3 de julio en el marco del Foro Internacional de Cooperación China-Japón-Corea 2023, celebrado en la ciudad de Qingdao, de acuerdo con un video difundido por la prensa estatal china.

«La cooperación trilateral puede revitalizar Asia y beneficiar al mundo», agregó el exministro de Asuntos Exteriores de China.

También recordó que, hace 20 años, China, Japón y Corea del Sur emitieron la primera declaración conjunta, señalando que «la cooperación trilateral tiene como objetivo promover el desarrollo, fortalecer la cooperación en Asia oriental y mantener la paz y la prosperidad en la región y el mundo».

Afirmó que, ahora, la cooperación trilateral se ha convertido en el mecanismo de cooperación subregional más influyente de Asia, proporcionando un impulso importante para la modernización y el desarrollo de los tres países y Asia, de acuerdo con información del periódico chino Tae Kun Pao.

Wang Yi señaló que, en los últimos años, para buscar intereses geopolíticos, algunos países importantes fuera de la región han exagerado deliberadamente las diferencias ideológicas y han tejido arbitrariamente varios círculos pequeños exclusivos, tratando de reemplazar la cooperación con la confrontación y la unidad con la división.

Si se permite que esta tendencia se desarrolle, no solo interferirá gravemente con el progreso sin tropiezos de la cooperación trilateral, sino que también continuará exacerbando la tensión y la confrontación en la situación regional, sostuvo el diplomático chino.

Wang Yi enfatizó que China, Japón y Corea del Sur deben recurrir a la sabiduría histórica y salvaguardar firmemente la dirección correcta de la cooperación trilateral.

«China, Japón, Corea del Sur y los países asiáticos deben practicar el regionalismo abierto, promover valores asiáticos inclusivos, cultivar un sentido de autonomía estratégica, mantener la unidad y la estabilidad regionales, resistir el retorno de la mentalidad de la Guerra Fría, no ser coaccionados por la intimidación y la hegemonía, y comprender firmemente que el destino de sus propios países y de la región está en sus propias manos», dijo Wang Yi, según el reporte de Tae Kun Pao.

Las declaraciones del diplomático chino se producen en momentos en que Washington y Pekín se han distanciado por diferencias comerciales y sobre el tema del territorio de Taiwán, isla rebelde a la que Estados Unidos sigue vendiendo armas. (Sputnik)