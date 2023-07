EEUU vence a Gales, van invictas a Copa Mundial Femenina de Fútbol

Washington, 9 jul (Prensa Latina) El once de Estados Unidos se impuso hoy con marcador 2-0 frente a Gales en lo que, sin dudas, fue la última prueba previo a defender su corona en la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2023.

Fue Trinity Rodman –por cierto, hija de la exestrella de la NBA Dennis Rodman- quien le aportó los dos goles de la victoria a su equipo en un choque disputado en San José, California.

Rodman, del club Washington Spirit (Maryland), abrió con anotación en el minuto 76 al responder a un pase de su compañera Sophia Smith para después sentenciar el triunfo con un fuerte derechazo a la escuadra desde fuera del área en el 87.

La delantera, de 21 años, entró en el campo en el descanso en lugar de Alex Morgan y con su actuación de este domingo se convirtió en la futbolista más joven en propinar doblete con el equipo nacional.

Pese a su condición de favorita, a las chicas del Team USA le costó más de lo esperado vulnerar la resistencia de Gales, una selección que está fuera de la clasificación del Mundial, previsto del 20 de julio al 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda.

Con los resultados de esta jornada Estados Unidos acabó conservando su invicto en los ocho partidos disputados este año, con 19 goles a favor y solo uno en contra.

Ahora deben viajarán a Nueva Zelanda. Pertenecientes al Grupo E, sus rivales serán Vietnam (22 de julio), Países Bajos (27 de julio) y Portugal (1 de agosto).

Tras conquistar el trofeo en Francia 2019, Estados Unidos defenderá su primacía en un torneo que elevó el listón en la historia del deporte con la presencia sin precedentes de 32 colectivos concentrados en ocho grupos de cuatro selecciones cada uno.

La historia de estos eventos señala que la primera edición fue en 1991 en la República Popular China que repitió en 2007; Suecia (1995); Estados Unidos (1999 y 2003); Alemania (2011); Canadá (2015), y Francia (2019).

Por primera vez la Copa Mundial Femenina de la FIFA compartirá escenarios en dos países, con la particularidad de que los anfitriones pertenecen a asociaciones diferentes.

Mientras la Federación de Fútbol de Australia es miembro de la Confederación Asiática de Fútbol, la Asociación de Fútbol de Nueva Zelanda está ligada a la Confederación de Fútbol de Oceanía.

La mascota oficial del torneo es Tazuni, un divertido pingüino amante del fútbol.

En tanto, Do It Again, interpretado por la neozelandesa BENEE y la australiana Mallrat, es la canción que acompañará la competencia.

Por lo demás, a esperar que comience a rodar el balón. Para las actuales campeonas, el objetivo será estirar su récord en esta novena edición, pues son las más ganadoras hasta el momento (1991, 1999, 2015 y 2019).

Los otros que han alzado el trofeo son Alemania, en dos ocasiones (2003 Y 2007); así como Noruega (1995) y Japón (2001).