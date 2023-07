EEUU 2024: ¿DeSantis se desinfla?

Washington, 10 jul (Prensa Latina) Para estrategas del Partido Republicano, una campaña más débil de lo esperado del gobernador de Florida, Ron DeSantis, abre hoy el abanico de opciones a otros aspirantes para las elecciones de 2024 en Estados Unidos.

Tales son los casos de los gobernadores de Virginia, Glenn Youngkin, y de Georgia, Brian Kemp, quienes, al parecer, echarán un nuevo vistazo a su candidatura al sillón del Despacho Oval el próximo año.

Argumentan que DeSantis es visto como el eventual retador más fuerte del expresidente Donald Trump (2017-2021) en las primarias del partido, sin embargo, no logra consolidarse como la alternativa clara.

Al floridano lo califican incluso de ser “más trumpista que Trump” y lo llegaron a nombrar estrella en ascenso a raíz de las elecciones de noviembre del pasado donde logró de forma cómoda su reelección.

Pero “por lo demás algo decepcionante para los republicanos», dijo Vin Weber, estratega del GOP (Grand Old Party como se le conoce a la formación política) al comentar la victoria de DeSantis.

«Desde entonces, no se ha mostrado tan fuerte. Me parece que la gente lo está mirando porque no está tan fuerte como antes», agregó Weber, quien asesoró campañas presidenciales republicanas en 1996, 2004 y 2008, reseñó el diario The Hill.

A su vez advirtió que Trump también parece vulnerable, a pesar de su enorme ventaja en las encuestas, debido a sus crecientes problemas legales, lo que podría hacer que la carrera parezca más atractiva para Youngkin y Kemp.

«El desvanecimiento de un tipo que nunca fue el favorito no es en sí mismo una buena razón para que alguien considere presentarse», apuntó Weber.

«Tienen que percibir vulnerabilidad en el favorito. Creo que esos dos factores van unidos», agregó.

John Merrill, quien sirvió dos mandatos como secretario de Estado de Alabama, opinó que «el gobernador DeSantis está en problemas».

«Había grandes expectativas para el gobernador DeSantis y su equipo cuando entraron en la carrera. Creo que confiaban en que iban a ser la alternativa Trump-lite», ironizó.

Hace poco el gobernador recibió duras críticas después de que su campaña publicara un video considerado homófobo por los republicanos LGBTQ y le reprochan poca conexión con los votantes.

Trump aventaja por 30 puntos a DeSantis, de acuerdo a las más recientes encuestas, y analistas creen que pese a todo el magnate neoyorquino podría volver a la presidencia de Estados Unidos.

El exmandatario fue acusado de 37 delitos graves relacionados con el presunto manejo indebido de documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago, Florida.

Igualmente enfrenta 34 cargos penales vinculados a la falsificación de registros comerciales en un caso en el que supuestamente hizo pagos de dinero por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, durante su campaña de 2016.

De cualquier manera dos organizaciones de derechos civiles están lanzando una campaña para presionar a los gobiernos estatales a que descalifiquen a Trump de figurar en las boletas de votación en 2024.

Los grupos alegan que los secretarios de estado están facultados por la Enmienda 14 para prohibir que el excomandante en jefe se postule por su papel en la revuelta del Capitolio federal el 6 de enero de 2021.

Desde este domingo, Mi Familia Vota y Free Speech for People comenzaron a desplegar una semana de mítines y pancartas frente a las oficinas de esos funcionarios en California, Oregon, Colorado y Georgia.