Cuatro heridos por una explosión en un depósito de crudo en EEUU

Washington, 19 jul (Sputnik).- Cuatro personas resultaron heridas en una explosión en una instalación de almacenamiento de petróleo en la ciudad de Newtown, en el estado estadounidense de Dakota del Norte, según la sucursal local de ABC News.

«Cuatro personas resultaron heridas por la explosión de un tanque de petróleo», informó el canal de televisión.

Tres víctimas fueron enviadas al hospital.

El campo petrolero donde comenzó el incendio aún no se ha desarrollado, según el informe. Los rescatistas tuvieron que evacuar un complejo residencial cercano a la escena, pero pronto se permitió a las personas regresar a sus apartamentos, informó el canal de televisión.

The fire and explosion at the site of an oil well in Newtown, North Dakota this afternoon, the well that triggered the massive explosion was brand new and the cause of the accident is currently under investigation pic.twitter.com/HD3qgd10BC

— Jenny Kim (@Anna55020223) July 19, 2023