El PAC reconoce incapacidad de reaccionar ante ataques contra sus dos gobiernos

San José, 22 jul (Elpaís.cr).- La incapacidad del Partido Acción Ciudadana (PAC), para defenderse de los ataques que han sufridos sus dos gobierno fue reclamada por el fundador de la organización política, Ottón Solís.

Este sábado 22 de julio iniciaron las sesiones plenarias del III Congreso del PAC, con la participación de expresidentes, líderes históricos, mujeres, juventudes, partidarios y dirigentes comunales.

Figuras como Ottón Solís, fundador del partido, los expresidentes Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, los exvicepresidentes Ana Helena Chacón, Epsy Campbell y Marvin Rodríguez, y los exdiputados Elizabeth Fonseca, Nielsen Pérez, Enrique Sánchez, Catalina Montero, Sergio Alfaro, Carolina Hidalgo Olivier Pérez y Laura Guido se hicieron presentes en la jornada para debatir y fortalecer la agrupación.

Ottón Solís recordó las raíces históricas de la agrupación política al recordar que: “desde que fundamos el partido definimos desarrollo como el crecimiento generalizado, crecimiento generalizado de la calidad de vida en un marco de sostenibilidad en materia de recursos naturales y ambiente, con un respeto profundo a los derechos humanos, a todos los derechos humanos y en democracia y paz”.

Solís Fallas defendió además la correcta actuación ética de los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado al asegurar que hay asuntos que son de opinión, y que aunque se difiera, no se puede considerar que sea un delito.

«Don Luis Guillermo y don Helio (Fallas, exministro de Hacienda), ¿por qué ustedes no han escrito un artículo diciendo que no se han robado un solo cinco? Fue una cosa de necesidad, se giraron recursos sin autorización legislativa, pero si no los giraban, el país entraba en mora y nos condenaban”, reclamó, en referencia con el déficit de ¢600.000 millones en el presupuesto nacional del 2018, conocido como hueco fiscal.

De seguido, dijo que «ahí hubo errores de confianza, más no una corrupción de quienes llevamos electos a Casa Presidencial».

Las sesiones plenarias, que se realizan en la sede del Colegio de Ingenieros Agrónomos, están centradas en tres ejes temáticos: la actualización de los principios políticos e ideológicos del PAC, la evaluación política de la gestión pública de la agrupación en la última década y la actualización de su oferta programática.

Los temas a discutir se definieron desde nueve meses atrás con sesiones virtuales y presenciales que contaron con la participación de más de 500 personas en 35 grupos de trabajo de todas las regiones del país y sectores de interés.

Durante la apertura de las sesiones, Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura y Presidente de la Comisión Organizadora del Congreso Ciudadano, reafirmó el compromiso de la agrupación con temas claves y confirmó la fuerza del PAC.

«Creernos muertos… ¡error fatal! No mientras tengamos y reconozcamos un legado que mostrar con orgullo en defensa de la producción nacional, el ambiente, los derechos humanos y la ética en la función pública. No mientras tengamos y reconozcamos un legado en infraestructura, salud, educación y defensa del Estado Social de Derecho. No mientras estemos dispuestos a remozarnos sobre la base de un pensamiento profundo y de autocrítica honesta ¡Seguimos vivos porque mantengamos el espíritu de acción ciudadana!», enfatizó Arauz.

Para este domingo 23 de julio y para el siguiente fin de semana continuará el intercambio de ideas y propuestas entre los más de 250 personas inscritas.

El PAC es una agrupación que actúa pensando en el interés de todo el país y no en grupos particulares. Es un partido que defiende el crecimiento económico con equidad y que aspira a un Estado eficiente con servicios de calidad; que defiende la ética en la función pública y promueve todos los derechos humanos de todas las personas, dijo el presidente del Congreso.

El III Congreso Ciudadano es la oportunidad para contribuir con ideas y trabajo y para reconstruir la ruta correcta para Costa Rica, concluyó.