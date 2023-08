Si no los defendemos nos los arrebatan

El pequeño mundo de Lía.

Aquel domingo logré ver en la televisión, que estaban autorizando en España el aborto a las 14 semanas, según esta ley una niña o un niño de esa edad para abajo no tenía derecho a la vida. Pensé en la ruina moral en que habíamos cabido como género humano. Ya en la patria mía, un grupúsculo de revoltosos en la Asamblea, buscan legalizar el asesinato de miles de niños y niñas: con la impunidad que da la falta de conciencia.

Por la ventana del hotel, vi un barco emergiendo del bosque, era como una aparición, en medio de la verde espesura de Miraflores, se movía como un monstruo gris arrastrándose lentamente en medio de esa jungla. Pensaba en ti, Lia, solo en ti, desde que te conocí en ese pequeño mundo donde vivías, nunca dejé de amarte y esperarte. Traías a mi viejo corazón, una nueva ilusión de juventud y encarnabas desde ya, ese amor de tu madre, mi hija, quien te traía en su seno.

Y de pronto leo la noticia, una mujer decide o la ONU decide por medio de ella, instaurar el aborto en Costa Rica así, como quien se echa un pedo en un funeral, silente y disimulado, que todos juzguen a todos. La ONU, ese gavetero de botellas de todo tipo, que únicamente sirve para dar trabajo a parientes y amigos inútiles de políticos ineptos y corruptos de todo el mundo. Si, Lía, esos que tendrás que conocer cuando dejes el mundo idílico en que habitas, por más que tu abuelo quiera protegerte de esos monstruos, no podrá, porque están por todos lados. Pero ¿entonces no vale la pena nacer? Me preguntas. Si vale la pena nacer, hay mucha gente buena, quizá la mayoría, Lía, belleza hasta en la tragedia de este cambio climático que te estamos dejando, por comprar chucherías de plástico , o peor del estereofón que llena las orillas de la carretera del Panamá de tu Tita querida.

Te quedas en silencio e inmóvil, quizá estarás pensando en lo que te digo, o estarás dormida en tu cómodo mundo, descansando; descansa mucho Lía, ya verás la de trabajos y ajetreos aquí afuera, es una locura. Pero esta muy bien que duermas, así tu mamá podrá terminar unos trabajos pendientes, si Lía, ella además de amarte trabaja para que vivas mejor que ella, si, eso hace y algún día, cuando la conozcas fuera de tu mundo, verás que buena es y cuánto te ama. Pensarás si estás despierta, oh mi abuelo tan exagerado, solo porque es su hija, mi mamá.

Si, es verdad que la amo muchísimo a mi hija, tu madre, pero no más que a ti y que aún no nos hemos mirado a los ojos, ahora imagina cuando te cuente cuentos, vieras que estoy repasando los que les contaba a tus tías y a tu mamá, los he hecho mejores para ti Lia, solo para ti.

Te dejaré descansar y mañana seguiremos hablando.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico