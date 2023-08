Presentan recurso de nulidad ante la SETENA contra Plan Regulador Costero de Talamanca

San José, 10 ago (Elpaís.cr).- Después de revisar más de 600 páginas referente al Proyecto Incorporación de la Variable Ambiental al Plan Regulador Costero (IVA-PRC) de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) de Cahuita, Talamanca (Expediente Administrativo Nº EAE-0002-2020-SETENA) grupos comunitarios encontraron 18 errores técnicos.

Ante ello, presentaron ante la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, un recurso de nulidad contra la Resolución No. 025 – 2023 SETENA del 11 de enero del 2023 que le da Viabilidad Ambiental al informe del PRC para ser consultado.

Silvia Matamoros, consultora en temas marino-costeros, explicó que “con este recurso se busca anular la resolución citada y que se proceda a solicitar la re elaboración total y completa de la incorporación de la variable ambiental según la metodología del Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE denominado “Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual de EIA)”.

Quizás el error más grave que genera un efecto en cascada que termina en una mala zonificación es que el mapa geológico local, elaborado por las empresas consultoras contratadas por la Municipalidad y el INVU (Geólogos Asesores Técnicos SA – GEOASTEC e Hidrogeotecnia Limitada), tiene un error sustancial que altera el producto final del Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) Litopetrofísico y con ello afecta todos los mapas de IFA.

Dicho mapa, confunde la formación original de la zona de calizas arrecifales por la unidad de aluviones, arenas y limos, evidenciando que los consultores no conocen la zona y no hicieron comprobaciones de campo para hacer la geología.

Los representantes comunales detacaron que dichas formaciones tienen limitantes y potencialidades técnicas muy diferentes y por tanto las estrategias de manejo y planificación no pueden ser iguales.

“Es como confundir la geología de Puntarenas con la de Limón, ya que se deja por fuera la unidad de calizas coralinas de la Formación Limón que es la unidad verdaderamente importante de ser considerada en los mapas geológico y geomorfológico”, señaló Mauricio Álvarez, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica, al ser consultado sobre la relevancia de un error de base de este tipo en el mapa geológico.

Esto genera un error arrastrado hacia los otros mapas IFA Geoaptitud y también en el IFA integrado y Zonificación, generando que se sub valoren importantes variables de planificación, como vulnerabilidad hídrica y de gestión de riesgo, por ejemplo. Adicionalmente, este error fundamental de la geología hace que la estimación del Mapa de IFA Geoaptitud por Geodinámica Externa tenga un error en su elaboración. También el Mapa hidrogeológico del informe IFA manifiesta el error del mapa geológico confirmando el error de la cartografía IFA.

Un tema que es vital en este momento por ser central en la planificación futura ante la falta de fuentes de agua superficiales y estrés hídrico es el “análisis de vulnerabilidad hidrogeológica”, el cual tiene un serio error conceptual pues aplicó GOD (método que se utiliza para sedimentos) donde debió haber aplicado EPIK (método utilizado para análisis de calizas). Este serio error conceptual del mapa geológico local confeccionado, se arrastra y produce entonces que se planifique a partir de un método que no debió aplicarse.

Otra de las consecuencias de este error que es clave para una zona que está siendo sometida a un dinámica de variabilidad extrema, que ya se podría catalogar también como cambio climático, es que el mapa integrado de amenazas naturales no está completo y tiene errores que se arrastran desde el mapa geológico local esto pues al no considerar la unidad de calizas arrecifales, las cuales son susceptibles al desarrollo de fenómenos de erosión tipo karsticos como potenciales hundimientos diferenciales del terreno.

En relación con la valoración de riesgos, se identificó otro faltante en las fallas geológicas presentes en el área de estudio, las cuales requieren ser calificadas a fin de determinar si alguna de esas es activa o potencialmente activa y así definir si requiere de una zona de seguridad.

Adicionalmente, el análisis de sismicidad local tiene un enfoque inadecuado ya que se basa en un estudio técnico regional (a nivel de todo el país) y no en el análisis de los epicentros sísmicos para el área de estudio, por magnitud y profundidad. También, la amenaza por licuefacción del área de estudio, en particular entre Puerto Viejo y Manzanillo se arrastra el error del mapa geológico local, pues no se toma en cuenta el tema de las calizas arrecifales de la Formación Limón.

Finalmente, en el tema de amenaza por tsunamis la calificación realizada es incorrecta, dado que califica toda la zona como de tipo moderada cuando la zona costera tiene una condición de alta a muy alta.

Otro de los temas polémicos es el de cobertura forestal y humedales, en donde el mapa de uso del suelo para cobertura vegetal debió de realizarse según la imagen satelital más reciente disponible y complementada con trabajo de campo.

Se indica que las empresas consultoras interpretaron fotografías aéreas del Instituto Costarricense de Turismo cuyo año de captura no se especifica, así como estudios de cobertura vegetal regionales y no locales.

Este error se arrastra sobre los mapas de corredores biológicos e IFA Bioaptitud. El mapa de humedales que se presenta no se basa en interpretación de imágenes satelitales y verificación de campo, por lo cual no es válido. Es evidente el error cuando se ve un humedal por ejemplo en la entrada del Refugio Gandoca Manzanillo zonificado como un estacionamiento.

El mapa de IFA integrado tiene errores arrastrados y por tanto es incorrecto, ya que es el resultado de la combinación o suma de los mapas de IFA Geoaptitud, IFA Bioaptitud, IFA Edafoaptitud y el IFA Antropoaptitud, y dado que existen errores de fondo para la mayoría de esos mapas, también el mapa de IFA integrado tiene serios errores y no resulta válido, señaló Álvarez.

Otro error destacable es que no se hizo el Mapa de IFA Subclasificación y la respectiva Tabla de Limitantes y Potencialidades técnicas que, es obligatorio según el Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE. Este mapa es el producto final más importante de todo el estudio y es fundamental para elaborar el Plan Regulador. Tampoco se cumplió el citado decreto en la escala en que se realizó el estudio y los colores utilizados. Finalmente el Análisis de Alcance Ambiental (AAA) y Reglamento de Desarrollo Sostenible realizado requiere ser reelaborado ya que los productos de IFA tienen errores y están incompletos.

En resumen, se evidencia que hay errores manifiestos que hacen insalvable la base del Plan Regulador y que, si SETENA o MINAE no acepta corregir, fácilmente en un tribunal contencioso administrativo se podría evidenciar los errores y volver al inicio del proceso del Plan Regulador.

Seriedad en la normativa ambiental

El Fondo Mundial de Vida Silvestre (W.W.F. por sus siglas en inglés), incluye a Talamanca entre las 238 ecorregiones y complejos ecorregionales de mayor importancia global. En materia paisajista la región se puede subdividir en cuatro grandes grupos: la zona Marítimo con sus arrecifes, el área de la costa, las lomas costeras de los valles intermontanos, y la cordillera.

Con el fin de recordar lo que se encuentra “en juego” resulta indispensable rescatar, a manera de cierre, lo señalado en el documento de Caracterización y Delimitación de Humedales en la ZMT del litoral del Cantón de Talamanca (elaborado por la oficina del ACLAC-SINAC) sobre los aspectos biofísicos de esta zona, el cual asegura que dentro de esta pequeña sección del país, existe el 2% de la biodiversidad de todo el mundo.

Entre un 30%-40% de las especies que aquí se encuentran son endémicas. Podemos encontrar más de 10.000 especies de planes con flores y al menos 1.000 de las 1.500 especies de orquídeas conocidas en Costa Rica. Talamanca proporciona refugio al 60% de la fauna y las especies de aves en Costa Rica y alberga al menos tres cuartas partes de las especies de anfibios y reptiles conocidos. (pg.7)