Ex ministra tica asegura que ‘Consejo de Gobierno parece una secta’

San José, 24 ago (Elpaís.cr).- “Yo vi cosas que no me parecieron y dije: ‘Esto parece una secta a veces’. En algunas sesiones del Consejo de Gobierno, el presidente (Rodrigo Chaves) hablaba y la gente aplaudía. Yo me quedaba ahí y no aplaudía. Yo no soy fan del presidente, no soy su seguidora”.

En entrevista con el diario La Nación, la ahora exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, describió la dinámica interna del gabinete, del cual formó parte del 8 mayo al 2 de setiembre del 2022, día en que fue destituida.

Navarro, de 64 años, aseguró que sus compañeros, los ministros, aplaudían todo lo que el mandatario decía, sin cuestionar sus alegatos, pero después a ella le tocaba aclarar declaraciones incorrectas que Chaves decía en las conferencias de prensa posteriores a cada sesión.

“Cuando se armaron las conferencias de prensa, que los ministros estaban detrás, él quería salir solo, pero yo le decía: ‘Don Rodrigo, voy a poner a los ministros atrás, para que se vea como un hombre fuerte, un líder’.

Sin embargo, explicó que la razón era otra, porque en caso de que no supiera contestar, un alto funcionario lo ayudara. Porque usted vio el montón de cosas que él decía y no eran correctas, ¿y dónde termina todo? En el Ministerio de Comunicación”, aseveró Navarro al matutino.

La ex funcionaria ahondó en que otro problema era que el presidente no se dejaba aconsejar.

Según su experiencia, solo escuchaba a Jorge Rodríguez Vives, en ese entonces jefe de despacho presidencial y ahora ministro de Comunicación; a Federico Cruz Saravanja, su asesor de imagen (quien no es funcionario de planilla del Gobierno); y a la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo.

Ellos son las tres personas que “le hablan al oído al presidente”, dijo en la entrevista al diario.

Además, Navarro reveló sobre las tensiones que vivió con los principales asesores de Chaves cuando se registraban problemas y reaccionaban de manera violenta por no saber manejar un estado de crisis.