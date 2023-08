Ucrania dispuesta a luchar durante mucho tiempo si no pierde personas, según Zelenski

Moscú, 27 ago (Sputnik).- El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, afirmó que su país está preparado para combatir durante un largo periodo de tiempo, mientras no sufra pérdidas de vidas humanas

«Estamos dispuestos a luchar durante mucho tiempo, sin perder personas, minimizando las bajas, como por ejemplo hace Israel. Se puede vivir así», dijo Zelenski ante la prensa.

Asimismo, a la pregunta de si las hostilidades deberían traspasar las fronteras y extenderse al territorio de Rusia, el mandatario descartó esa opción pues «es un gran riesgo de que definitivamente nos quedemos solos».

Elecciones

Además, Zelenski aseguró que no se aferra al poder y le gustaría organizar comicios en el país.

«No me gustaría fantasear con que viviríamos sin elecciones durante tres, cinco, siete años. No quiero que la gente piense que las autoridades se agarran (al poder). No me aferro a nada. Me gustaría celebrar elecciones», dijo Zelenski ante la prensa.

En la actualidad está prohibido realizar comicios por la ley marcial vigente en el país, pero el mandatario considera que si los parlamentarios ucranianos «están listos», se podrían realizar «cambios en la legislación, en el código electoral, para hacerlo rápidamente».

Otra condición para organizar las elecciones sería, según Zelenski, que «Estados Unidos junto con Europa den apoyo financiero».

«No celebraré elecciones a crédito, tampoco quitaré dinero de (el presupuesto para) las armas», aseveró.

El líder indicó que el último requisito para realizar los comicios sería que los observadores internacionales «estén en las trincheras (…) para que las elecciones sean legítimas».

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, decretó inicialmente la ley marcial y la movilización total en Ucrania el 24 de febrero de 2022, día en el que Rusia lanzó la operación militar especial en ese país.

Los objetivos de la operación lanzada, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población del «genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. (Sputnik)

La contraofensiva ucraniana en las direcciones del sur de Donetsk, Artiómovsk (conocida también como Bajmut) y, sobre todo, Zaporizhzhia comenzó el 4 de junio.

El 4 de agosto, el Ministerio de Defensa ruso informó que desde el inicio de la contraofensiva, en dos meses, las tropas ucranianas habían perdido más de 43.000 soldados y más de 4.900 armas.

