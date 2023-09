Exvicepresidente de Ecuador rechaza presunto peculado en nuevo proceso en su contra

Quito, 5 sep (Sputnik).- El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas (2012-2018) rechazó el lunes el presunto delito de peculado del cual podría ser imputado por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) el próximo miércoles.

«El Comité no asignó fondos, no contrató, por lo tanto no puede haber habido un peculado, que es lo que se acusa, de que eran obras para reconstrucción», señaló el exmandatario en la primera salida al aire de su programa radial diario «Glas en Línea».

El exvicemandatario se refirió así al anuncio de la FGE, de la audiencia de formulación de cargos en su contra, por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato en su condición de presidente del Comité de la Reconstrucción y Reactivación Económica tras el terremoto registrado en la costa ecuatoriana en 2016.

Explicó que la ley aprobada era para la reconstrucción y reactivación productiva y dio que «si hacer un parque y dos vías no es reactivación productiva, yo creo ya que estamos en un estado social cercano a la locura o a la demencia».

Según la FGE, el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, presidido por Glas, destinó contratos y proyectos «que no fueron prioritarios en el contexto del terremoto, es decir no eran emergentes ni estaban dirigidos a los damnificados» del evento telúrico de 7,8 grados.

La fiscal Diana Salazar había solicitado audiencia de formulación de cargos por por presuntas irregularidades en el contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por 68 millones de dólares provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad.

Glas llamó la atención de que el nuevo proceso se inicia contra tres seguidores del movimiento de la Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y dijo que en medio de estas circunstancias, acepta el desafío de emprender este programa radial para hablar de temas de profundidad que ameritan estar sobre el tapete.

Los otros dos procesados son Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa Ecuador Estratégico.

En noviembre del año pasado, el exvicemandatario se acogió a una medida cautelar que le permitió salir de la cárcel tras más de cinco años y tramitó su pre-libertad luego de cumplir en prisión más del 60 por ciento de la sanción tras las rejas por el caso Odebrecht y Sobornos. (Sputnik)