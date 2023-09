Se dice que la oración del político es: Dios mío, no me des nada, sólo ponme en donde haya, que yo me encargo solo… y es por éso que muchos que aspiran a cargos de elección popular o a formar parte de la camarilla que acompaña a los elegidos, sueñan con estar en cargos donde haya. Lo que sucede es que a veces no es mucho lo que se encuentra, ya ha sido expoliado el cuenco en donde se guardaba lo que había.

Sin embargo, la imaginación humana es admirable, cuando se trata de encontrar la forma de obtener beneficios de toda índole cuando se logra ocupar cargos y posiciones de importancia dentro de las organizaciones del Estado, si ya los anteriores que ocupaban el cargo se habían apropiado de lo que existía en su momento, o si la organización no es capaz de generar más, entonces se inventan medios y triquiñuelas para que aparezcan recursos, ya sea con nuevos proyectos, con concesiones o con alianzas público privadas.

¿ Es que no existen personas probas y honradas que puedan ocupar los cargos públicos ? Claro que sí, pero ésas no desean manchar su nombre, pues el desprestigio que se ha generado alrededor de los políticos cae como una maldición sobre todo aquel que, con razón o sin ella, pueda ser sospechoso de malas andanzas. Sencillamente no piensan siquiera en la posibilidad de un cargo político.

De allí es que muchos dicen que los políticos que conforman las cúpulas de los partidos perdedores en las elecciones, y los diputados que representan al partido en la Asamblea Legislativa, porque no representan al pueblo que los eligió supuestamente, (una de las falacias de nuestro sistema eleccionario), se comportan la más de la veces como personas resentidas, por el hecho de no haber logrado posicionarse allí, en donde suponen que hay.

Todo esto parece un juego de palabras, pero, piénselo bien, ¿ no es así cómo ve Usted comportarse a los actuales diputados que representan a partidos perdedores, o a los que en nombre de sus partidos políticos realizan declaraciones en los medios de comunicación en contra de todo, bueno o malo, que salga del gobierno presente?

Otro caso es el de los que, ocupando altos cargos en otros poderes de la República, aprovechan la llamada autonomía para recetarse jugosas prebendas y beneficios, como es el caso del Poder Judicial, que lamentablemente en nuestro país es una de las organizaciones públicas con la peor calificación por parte de la ciudadanía.

Hoy me he sorprendido con una noticia aparecida en uno de los medios de comunicación impresa que, por mi parte, merece el menor reconocimiento posible, pues es evidente que mucha de sus noticias, su línea editorial y reportajes, evidentemente se encuentran manipulados descaradamente, como si los lectores fuéramos tontos, Se trata de la reacción del Instituto Nacional de Seguros en contra del Conassif, al tratar de que el Consejo Nacional de Supervisión con el Sistema Financiero no se entrometa en la autonomía de dicho Instituto, pues el último emitió un reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros de órganos de dirección y de alta gerencia.

Esta normativa establece, por ejemplo, que un directivo o gerente no puede ocupar un cargo si estás moroso con la seguridad social, está bajo investigación judicial o fué juzgado por alguna falta contra la hacienda pública, tributaria o fraude.

El INS denomina a ello como severo e invasivo… yo lo considero como lo más normal y justo: cerrarle las puertas a los pillos que se cuelan dentro de las organizaciones del Estado. Bueno, ya veremos en qué queda todo ello, aunque esto viene desde mayo de este año, y no es hasta ahora que sale a luz pública.

Al parecer, no fue escuchada la oración… No me des, sino ponme en donde haya… Y si bien la aparente denuncia que realiza el medio puede ser válida, desconfío también de aquellos que se erigen a sí mismos como autoridades moralistas, cuando todos sabemos que noy hay quien no tenga un rabo al que majar, como decimos acá.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría