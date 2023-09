¡Qué tufo despide el decreto sobre ciberseguridad!

De cal y de arena

El Decreto Ejecutivo # 44196-MSP-MICITT (Reglamento sobre Ciberseguridad para 5G) -dictado en las últimas horas del mes de agosto pasado- tiene el tufo de una imposición del gobierno de los Estados Unidos, propia de los tiempos de la más desalmada gestión del imperio yanqui.

Un Decreto que no se detiene en pertinencias con la estructura jerárquica de la Ley a la hora de articular sus normas. Las configura y las encamina hacia un objetivo muy claro y preciso, no importa si para ello el contenido del Decreto atropelle mandatos de la Constitución Política de Costa Rica, o de convenciones internacionales (como el Pacto de San José), o de tratados de libre comercio como el que nuestro país tiene en vigor con la República Popular China, o el de la OMC. Nada de esto importa ni desvela siendo el objetivo fundamental e irrenunciablemente perseguido, ordenar que en Costa Rica las agencias del Estado y las empresas privadas solo puedan materializar contratos de compra y de asistencia técnica de equipos de comunicación categorizados como propios de la tecnología 5, con fuentes asentadas en países que hayan ratificado la Convención de Budapest. En otras palabras, sacar del mercado de los aprovisionamientos que interesen a los usuarios de esta tecnología en Costa Rica a China, pues su gobierno no ha ratificado esa Convención.

El citado Decreto Ejecutivo toma forma y vida a fines de agosto, apenas unas pocas fechas después de una apurada y no pregonada visita a Washington de nuestro Jefe de Estado –Rodrigo Chaves- donde lo esperaba su colega Joe Biden, justamente días después de que pasaran por San José funcionarios de alto vuelo a cargo de la conducción de las agencias militares con que Estados Unidos otea los rincones de sus intereses en Latinoamérica. Casualmente repitieron sus admoniciones por los “peligros” que representa la presencia china en estos patios del Continente, como para montar la escena propicia para “asustar” al presidente Chaves. O para que quedase persuadido de lo que podría pasarle a Costa Rica si no entiende lo que es mortificar los intereses del Tío Sam.

Evidentemente, sigue en pie la sentencia del general Porfirio Díaz: “Pobre México… tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios”. (Cámbiele el patronímico).

Ojalá –pienso yo- este delicado asunto se judicializara y sean nuestros tribunales constitucionales los que digan la última palabra.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista