“Ni tan perdidos”: una investigación da valor a las direcciones “a la tica”

Pese al auge de los sistemas satelitales de georreferencia, aún la población sigue utilizando las direcciones «a la tica» para ubicarse o ayudar a alguien a llegar a un sitio y es difícil saber si este llegará a desaparecer algún día.

Desde que estas aplicaciones ingresaron al país, ya no es tan frecuente que la gente pida y dé direcciones. Bolaños admite que aún no ha investigado este fenómeno, pero que desde un punto de vista práctico considera que todavía el mundo digital no reemplaza la forma tradicional de ubicarse, sobre todo si el lugar al que se dirige una persona no es muy conocido.

La investigadora recordó que los cambios culturales son lentos y que es probable que pase toda una generación para que el sistema de GPS u otro más avanzado deje atrás al parque, la iglesia, la escuela, el estadio o el súper, los metros que hay que andar y los detalles de la casa o el edificio que una persona pueda buscar en el futuro.

(*) Pablo Mora Vargas, Periodista UCR