Los niños prefieren los vídeos de entretenimiento, retos y memes de YouTube

Madrid, 26 Sep. (Portaltic/EP) – El contenido preferido por los niños a nivel global son los vídeos de YouTube de entretenimiento, retos y estilo de vida, además de los memes, alcanzando alrededor del 42 por ciento de las consultas en esta plataforma este verano.

Así lo refleja un estudio de la compañía de ciberseguridad Kaspersky, que ha analizado con datos anónimos, proporcionados voluntariamente por los usuarios de Kaspersky y Safe Kids, «las consultas de los más pequeños» durante este verano, en el periodo de junio a agosto de 2023.

Según ha recordado la compañía, más de la mitad de los niños (61 por ciento) recibe su primer dispositivo, ya sea una tableta o un ‘smartphone’, entre los ocho y los doce años. En este marco, es a esas edades cuando comienzan a navegar por Internet, así como a hacer amigos, utilizar redes sociales, jugar, ver películas y aprender en línea.

En base a ello, el estudio concluye cuáles han sido las aplicaciones de contenido preferidas de los niños en dispositivos Android durante este verano, destacando YouTube, TikTok y WhatsApp como las más utilizadas a nivel global con un 30 por ciento, un 17 por ciento y un 15 por ciento de usuarios, respectivamente.

Sin embargo, a pesar de que YouTube ha sido líder entre los niños de todos los países, en España también posiciona como preferida TikTok, que ha sido la ‘app’ más utilizada este verano (23 por ciento), en un porcentaje prácticamente igual al de YouTube (22 por ciento).

Se trata de un dato llamativo, ya que los niños españoles son los únicos de entre todos los países analizados en el estudio que consumen más TikTok que cualquier otra plataforma, aunque sea con una diferencia porcentual tan pequeña.

Igualmente, las preferencias de los niños españoles sitúan en tercer lugar a WhatsApp, con un 16,5 por ciento, seguido de Instagram, con un 12,3 por ciento, y Roblox, con un 5,3 por ciento.

El contenido más buscado en YouTube

No obstante, YouTube sigue manteniéndose como la ‘app’ más utilizada por los niños a nivel global. En este sentido, el estudio señala que el contenido más buscado por los menores en esta plataforma este verano han sido los vídeos de entretenimiento, retos y estilo de vida, además de los memes, alcanzando alrededor de un 42 por ciento entre ambas categorías.

En concreto, los vídeos de entretenimiento, retos y estilo de vida han sido los más consultados en YouTube (21 por ciento). Asimismo, la categoría de ‘otros’, que engloba contenido de memes y otras historias de YouTube, también se ha posicionado entre el contenido más buscado (20,13 por ciento).

Siguiendo esta línea, los vídeos de blogueros también han tenido éxito entre los niños (15 por ciento), quienes también han consumido otro tipo de contenidos, como música (13 por ciento); películas, dibujos animados y programas de televisión (12 por ciento); y juegos (9 por ciento).

Por ejemplo, tal y como señala Kaspersky, una de las tendencias de este verano es Skibidi Toilet, una serie de dibujos animados publicada por el ‘influencer’ georgiano DaFuq!?Boom! a través de YouTube Shorts. De hecho, según los resultados, esta serie aglutina prácticamente el 9 por ciento de las 1.000 búsquedas TOP de YouTube.

Además de todo ello, el estudio de Kaspersky muestra que, en el sector de videoblogueros o ‘vloggers’, los niños han buscado sobre todo el título Lacey’s Flash Games. En este caso, los creadores de contenido han grabado historias de miedo basadas en este juego, que han ido ganando fama este verano.

En cuanto al contenido relacionado con películas, dibujos animados y programas de televisión, los dibujos animados han sido los más buscados por los niños en verano, alcanzando cerca del 50 por ciento de las consultas. Así, el canal MSA (My Story Animated) es el líder entre los canales de dibujos con Lady Bug, My Little Pony y Peppa Pig.

Con todo ello, Kaspersky ha recordado la importancia de que los niños puedan disfrutar una «experiencia online positiva», por lo que ha recomendado que los padres participen en las actividades ‘online’ de los niños «desde el principio».

Además, es recomendable utilizar ‘apps’ de control parental y conversar de forma «atractiva e interesante» sobre ciberseguridad para que los niños comprendan su importancia.

Kaspersky ha señalado que también es importante prestar atención a los hábitos propios de los padres a la hora de navegar por Internet y utilizar los dispositivos móviles, así como explicar a los más pequeños que «deben pedir ayuda para establecer los ajustes de privacidad».