Chaves acusa a diputados por la inseguridad y crímenes que vive Costa Rica

San José, 30 sep (Elpaís.cr).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, aseguró que la inseguridad que azota el país es por culpa de los diputados que no le han dado suficiente presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública.

En Puntarenas, durante una rueda de prensa, acusó a los legisladores de rasgarse las vestiduras por la ola de crímenes que afecta a nuestro país por no haber aprobado los presupuestos para el Gobierno.

La ola de violencia en Costa Rica alcanza en lo que va del año se acerca a los 700 asesinatos, principalmente por vendetas del narcotráfico, y las autoriades consideran que superará en 40% al 2022 cuando alcanzó un total de 654 muertes violentas.

A inicios de setiembre, el ministro de seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, dijo medios que no existen respuestas «mágicas» y de corto plazo para enfrentar este incremento de los crímenes en el país, y que se necesitarán una serie de iniciativas de seguridad y prevención.

En tanto, el presidente Rodrigo Chaves, había declarado para esas mismas fechas en una conferencia de prensa que «hay una lucha constante por el poder y los recursos».

“Se necesita presupuesto y fíjese cuánta plata han regalado últimamente los diputados, se necesita presupuesto para Ministerio de Seguridad pública y cuánto pedimos montos, comparativamente pequeños, los cortan», dijo en rueda de prensa al referirse a la rebaja en el marchamo y a la eliminación de un impuesto a las inversiones repatriadas por grandes empresas.

“Pedimos ¢10.000 millones (a los diputados), que es una cosita en términos relativos, pero es una cosita del presupuesto de seguridad y con respecto al presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP). El MEP dijo ‘no lo vamos a poder ejecutar’; entonces dijeron ‘no, no se lo vamos a dar’. Vaya chequee quiénes votaron en contra del Ministerio de Seguridad, no me sorprende que se encuentren los mismos que se rasgan las vestiduras gritando que la seguridad está mal”, afirmó el mandatario al responder críticas de los legisladores por la inseguridad en el país.