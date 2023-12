Hersh afirma que Rusia y Ucrania mantienen ‘negociaciones de paz en secreto’

Washington, 2 dic (Sputnik).- El periodista estadounidense Seymour Hersh afirma, citando a funcionarios estadounidenses anónimos, que Rusia y Ucrania supuestamente mantienen conversaciones de paz en secreto a nivel de altos líderes militares.

En un artículo publicado en la plataforma Substack, el ganador del Premio Pulitzer escribió que supuestamente se está abordando la posible fijación de fronteras a lo largo de la actual línea del frente manteniendo Crimea y las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporizhzhia como territorio de Rusia a cambio de su acuerdo con la adhesión de Ucrania a la OTAN con una serie de condiciones restrictivas.

«Las negociaciones de paz serias entre Rusia y Ucrania se aceleraron rápidamente. Su fuerza impulsora no fueron Washington ni Moscú, ni Biden ni Putin, sino dos generales de alto rango que lideran la guerra: el ruso (jefe del Estado Mayor General) Valeri Guerásimov y el ucraniano (comandante en jefe de las Fuerzas Armadas) Valeri Zaluzhni», dice Hersh.

Recordó la sensacional entrevista de Zaluzhni con la revista The Economist, en la que admitió el estancamiento en el frente.

Hersh afirma que a cambio de territorios se baraja la opción de que Rusia supuestamente no se oponga a la posible entrada de Ucrania en la OTAN, pero con un compromiso claro de que la alianza no desplegará allí sus tropas y armas ofensivas.

La Casa Blanca, según Hersh, está «completamente en contra del acuerdo propuesto».

El periodista considera que la posición del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, que insiste en que la guerra continúe hasta la victoria final y ha iniciado una prohibición legislativa de las negociaciones con Rusia, podría representar otro obstáculo.

«Un funcionario estadounidense me informó de que a Zelenski se le hizo entender que no era él, sino ‘los militares los que resolverían este problema y las negociaciones continuarían con o sin él’. ‘Si es necesario, pagaremos su viaje al Caribe’, me dijo el funcionario», escribió Hersh.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos, según Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea que se unió a Rusia en marzo de 2014.

El conflicto de Ucrania, según el Kremlin, puede avanzar hacia una solución política siempre y cuando se tengan en cuenta la situación de facto y la nueva realidad territorial.

La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. (Sputnik)