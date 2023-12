Vía Láctea. ¡La banda de estrellas o la galaxia!

Espero no haberlo confundido con el título.

Mi intención es señalar que desde cualquier punto de la Tierra, desde la Luna, e incluso si observamos desde un planeta del Sistema Solar como Neptuno, lo que miramos es una “banda lechosa” (por su mayor densidad de estrellas y nebulosas).

Así lo interpretaron los primeros homínidos que miraron el cielo hace unos dos millones de años, y así lo interpreta actualmente cualquier homo sapiens que ha estudiado solo un poquito de astronomía.

Si tiene la oportunidad de observar el 21 de diciembre (solsticio del sur), desde las 7 de la noche, con un cielo negro, despejado y sin contaminación lumínica (como en Tres Colinas), podrá ver una parte de la “banda de estrellas”, como se muestra en la figura 1 👆.

Pero en realidad, una región particular de la banda de estrellas de la Vía Láctea se puede ver desde cualquier punto de la Tierra, en cualquier fecha, sólo tiene que buscar el sitio y la hora apropiada.

No podemos ver la forma de la galaxia espiral barrada que es la Galaxia, por el simple hecho de que estamos inmersos en ella (vivimos «dentro»). De la misma manera que usted no puede ver su casa -completa- si está en una de las habitaciones. Para verla requiere elevarse sobre la casa, digamos con un helicóptero, hasta tener el campo de visión apropiado para que la edificación entre totalmente en el encuadre de sus ojos, o de su cámara fotográfica. Lo mismo sucede con la Tierra; la bola completa no la puede ver desde un avión, ni siquiera desde la Estación Espacial Internacional. Se requiere una distancia apropiada, por ejemplo, a medio camino de la Tierra y la Luna, o desde esta.

Supongo que tiene claro que la Vía Láctea no es el centro del universo, y que hay muchas más galaxias por allí, como Andrómeda (similar en forma y un poco más grande), Triángulo (similar pero más pequeña), Nube Mayor de Magallanes (cercana y de forma irregular).

El Sol tampoco está en el centro de la Vía Láctea, ni siquiera es el entro del Sistema Solar, ya que ese punto le corresponde al –centro de masa del sistema-. Los grandes planetas como Júpiter, Saturno. Urano y Neptuno, al recorrer sus órbitas, hacen que el Sol se bambolee un poco, y entonces tenga además del movimiento de rotación alrededor se su eje (cada 25 días), un movimiento de revolución alrededor del centro de masa (cada 12 años).

El Sistema Solar está a unos 30 000 años luz de distancia del centro de la Vía Láctea (la galaxia), más o menos a un tercio del tamaño del radio galáctico, en uno de los brazos exteriores (el de Orion).

Cuando Observamos en una noche hacia la constelación Sagittarius, estamos viendo hacia el interior de la galaxia, con su gran cantidad de estrellas nebulosas brillantes y oscuras y, hacia el agujero negro supermasivo de la galaxia; Sagitario A* (https://es.wikipedia.org/wiki/Sagitario_A*). Cuando observamos hacia la constelación Orion estamos mirando hacia el exterior de la galaxia.

Así pues, no tenemos una “foto” de la Vía Láctea, como galaxia.

Lo que tenemos es una “imagen” como la de arriba 👆, construida con observaciones cuidadosas y deducciones lógicas, en cierta manera comparada con otras galaxias que se consideran similares. El modelo de galaxia como “huevo frito” fue construido mentalmente, basado en cantidad de observaciones y razonamiento lógico.

Pero si tenemos muchas fotos de la “banda de estrellas”, como las tomadas por Emilio, desde Turrialba. Usted puede comenzar a formar su colección en cualquier noche sin luna. Solo tiene que conseguir el equipo apropiado, el lugar y aprender un poco sobre astrofotografía, la ayuda es abundante en internet.

Según Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Milky_Way), el primer intento productivo de describir la forma de la Vía Láctea y la posición del Sol dentro de ella fue llevado a cabo por William Herschel en 1785, por medio de un conteo cuidadoso del número de estrellas en diferentes regiones del cielo.

En 1920 Edwin Hubble utilizó el telescopio Hooker del observatorio de Mount Wilson y establecido la forma que actualmente aceptamos. Descubrió también que nuestro vecino galáctico, la llamada en ese entonces nebulosa de Andrómeda, está 897 años luz del Sol, demasiado distante para ser parte de la Vía Láctea.

La Vía Láctea tiene una región central en forma de barra rodeada por un disco deformado de gas, polvo y estrellas como lo confirmo el Telescopio Espacial Spitzer en el 2005. Este disco está rodeado por un halo esferoidal de estrellas viejas y cúmulos globulares, de los cuales el 90% se encuentra a menos de 100 000 años luz del centro.



Trate de observar el cúmulo globular más brillante; el Omega Centauri (NGC 5139) 👆, puede hacerlo aún a simple vista, a partir del 15 de enero en la madrugada.

Cielo desde Costa Rica. 15/12/casi cualquier año/ 22:00

La curva Noreste-Sureste es el ecuador galático.

La curva Este-Oeste es el ecuador celeste (la mitad del cielo).

La curva por Leo, Cáncer, Taurus, Aries, Piscis, Aquarius es la eclíptica, donde encontrará eventualmente al Sol, la Luna y los planetas.

(*) José Alberto Villalobos es Asesor en Física y Astronomía.