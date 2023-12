Copa de África afectará a 16 equipos de Liga española de fútbol

Madrid, 24 dic (Prensa Latina) Hasta 16 equipos de la Liga española de fútbol podrían perder durante un mes a algunos de sus jugadores debido a la realización de la Copa de África, precisan hoy diversos medios ibéricos.

Las selecciones africanas podrían convocar en su conjunto 33 jugadores de LaLiga para disputar el más importante torneo continental, previsto del 13 de enero al 11 de febrero y en el cual intervendrán 24 países.

Los únicos onces que no sufrirán bajas por tal motivo serán Osasuna, Real Madrid, FC Barcelona y Getafe, aunque este último cuenta en su nómina con un jugador africano como Djené, pero que no se ausentará pues su nación, Togo, no clasificó para la cita bianual.

Esta será la ocasión en que más futbolistas podrían ser convocados para dicha Copa, pues en las precedentes las cifras fueron de 11 en 2021 (jugada en 2022, al aplazarse debido a la pandemia de Covid-19), 12 en la edición de 2019 y 10 jugadores en 2017.

Quienes acudan finalmente al evento se perderán la Supercopa de España; los octavos, cuartos de final y la ida de las semifinales de la Copa del Rey; así como las jornadas 20, 21, 22,23 y 24 de Liga y la ida de los octavos de final de la Champions.

Incluso debe añadirse las jornadas 18 y 19 de liga, pues los convocados casi seguramente con una semana de anticipación.

La convocatoria más amplia de jugadores resultará sin dudas la de Marruecos, pues su seleccionador Walid Regragui anunció una lista preliminar de 55 futbolistas, incluidos siete que se desempeñan en LaLiga: Chadi Riad y Abde Ezzalzouli (Betis), Youssef En-Nesyri (Sevilla), Selim Amallah (Valencia), Ilias Akhomach (Villarreal), Abdel Abqar (Alavés) y Munir El Haddadi (Las Palmas).