Arévalo con tres retos clave de cara a su Gobierno en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 25 dic (Prensa Latina) El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, tiene hoy tres retos claros definidos como prioridad de cara a su cercano Gobierno, con fecha de inicio el 14 de enero de 2024.

Ellos son la lucha contra la corrupción, reorientar el trabajo de las instituciones del Estado y asegurar que en el país exista certeza jurídica para mejorar las inversiones, según confesó el abanderado del partido Movimiento Semilla.

En declaraciones a la emisora radial La Red, el sociólogo de profesión y académico consideró clave responderle a la ciudadanía y que haya claridad sobre la seriedad de la lucha contra lo primero.

Además, “la determinación con lo que lo estamos haciendo”, agregó, y en segundo lugar “tenemos que empezar a lograr que las instituciones funcionen para hacer lo que tienen que hacer”, subrayó.

Ejemplificó con garantizar la buena calidad de la salud y la educación, y tener acceso a programas productivos.

El actual diputado y también escritor amplió el tercer reto en cuanto a “generar las condiciones para que nuestro país sea más atractivo para la inversión extranjera”.

Algo, comentó, que no ocurre en la actualidad “porque no tienen confianza, porque no hay certeza jurídica ni hay condiciones en términos de infraestructura”.

Deseó que los inversionistas comiencen a venir con la tranquilidad de encontrar un gobierno que va a respetar las reglas y el Estado de derecho.

Además, de que se invertirá «en el desarrollo de las condiciones sociales para que esos capitales puedan ser efectivamente puestos en práctica”, afirmó.

El presidente electo reiteró su confianza en que el próximo 14 de enero no habrá ningún inconveniente para la toma de posesión y aseveró que ese día se producirá “una fiesta democrática” en Guatemala.

Descartó una vuelta atrás a partir de la resolución de la Corte de Constitucionalidad de la semana pasada y la declaración del Tribunal Supremo Electoral de que los resultados de los comicios están validados y son inalterables.

Ello da la tranquilidad de que desde el punto de vista constitucional no hay ninguna duda, todo está previsto y arreglado, los ganadores de los sufragios del 25 de junio y del 20 de agosto debemos tomar posesión, planteó.

Todas estas patrañas, casos fabricados promovidos por el Ministerio Público, hagan lo que hagan no van a afectar este hecho que es contundentemente legal, enfatizó Arévalo.

El equipo de transición del binomio presidencial electo (que incluye a Karin Herrera) confirmó que este y su compañera estarán de descanso estos días y retomarán su agenda de trabajo el jueves 4 de enero de 2024.

Las autoridades indígenas de Guatemala mantienen, no obstante a la época, su asamblea permanente para adoptar decisiones que se puedan presentar ante la coyuntura relacionada con las acciones de la Fiscalía.