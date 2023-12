Estudio sugiere que el ingreso por Covid-19 afecta la salud cerebral

Copenhage, 31 Dic. (EUROPA PRESS) – Un nuevo estudio del Hospital Universitario de Copenhage (Dinamarca) ha demostrado que los pacientes que han tenido Covid-19 grave hospitalizados tienen afecciones en su salud cerebral con problemas cognitivos, neurológicos y psiquiátricos, aunque no presentan más problemas que los pacientes hospitalizados por otras enfermedades de gravedad similar.

Este estudio de cohorte prospectivo con controles emparejados se ha llevado a cabo en dos hospitales académicos de Copenhague. La cohorte de casos estuvo compuesta por pacientes con Covid-19 hospitalizados entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

Las cohortes de control estuvieron compuestas por pacientes hospitalizados por neumonía, infarto de miocardio o enfermedades que requirieron cuidados intensivos no relacionadas con el Covid-19 entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021, e individuos sanos de la misma edad y sexo. El período de seguimiento fue de 18 meses ya que los participantes fueron evaluados entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2023.

El resultado primario fue la cognición general, evaluada mediante el Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry (SCIP) y la Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Los resultados secundarios fueron la función ejecutiva, la ansiedad, los síntomas depresivos y los déficits neurológicos.

El estudio incluyó a 345 participantes, incluidos 120 pacientes con COVID-19 y 100 controles sanos. Los pacientes con Covid-19 tenían un peor estado cognitivo que los controles sanos. Los pacientes con Covid-19 también obtuvieron peores resultados que los controles sanos durante todas las demás evaluaciones psiquiátricas y neurológicas. Sin embargo, a excepción de la disfunción ejecutiva, la salud cerebral de los pacientes con Covid-19 no se vio más afectada que entre los pacientes de control hospitalizados. Estos resultados se mantuvieron consistentes en varios análisis de sensibilidad.

Por lo tanto, estos hallazgos, publicados en ‘Jama Network’, sugiere que la salud cerebral posterior al Covid-19 se vio afectada pero, en general, no más que la salud cerebral de pacientes de tres cohortes no Covid-19 con una gravedad de enfermedad comparable. Es posible que las asociaciones a largo plazo con la salud del cerebro no sean específicas del Covid-19, sino que estén asociadas con la gravedad general de la enfermedad y la hospitalización.