Las 24 películas más esperadas de 2024

Madrid, 31 Dic. (EUROPA PRESS – Israel Arias) – El calendario cinematográfico de 2024 cuenta ya con varias citas ineludibles. El año cinéfilo arrancará, como es habitual, con algunos de los títulos que suenan con más fuerza para los Oscar de la mano de cineastas como Alexander Payne, Wim Wenders, Jonathan Glazer o Yorgos Lanthimos, para dar paso a un rosario de secuelas, precuelas y remakes que invadirán la cartelera.

El que viene será año en el que, tras saturar las salas mes a mes, el cine de superhéroes pisará un poco el freno —Marvel Studios solo lanzará una película, Deadpool 3, y, a la espera del nuevo universo de James Gunn, de personajes DC tan solo Joker llegará a los cines– pero en el no faltarán las grandes producciones con un rosario de secuelas.

Así, en los próximos 12 meses verán la luz las continuaciones de títulos como Dune, Gladiator, Del Revés o Beetlejuice, precuelas de El rey león, Mad Max o El señor de los anillos y también remakes de clásicos como Frankenstein o Nosferatu.

Estos son algunos de los filmes que, tras las huelgas de guionistas y actores, intentarán que al fin la taquilla recupere cifras similares a las de antes de la pandemia y convertir así 2024 en un gran año de cine.

LOS QUE SE QUEDAN

No hay que esperar mucho para la primera gran cita cinematográfica del año que llegará e 3 enero de la mano de Alexander Payne. El director de Nebraska o Entre Copas regresa a las salas con una historia centrada en un profesor cascarrabias encarnado por un inconmensurable Paul Giamatti.

EL RAPTO

El 12 de enero aterriza en la cartelera lo nuevo de Marco Bellocchio (Buenos días, noche, El traidor) una cinta ambientada en la Bolonia de mediados del siglo XIX para relatar la lucha de una familia para recuperar a su hijo de siete años.

PERFECT DAYS

El cineasta alemán Wim Wenders (El cielo sobre Berlín, París, texas) dirige esta producción japonesa que sigue los pasos de un humilde limpiador de retretes en Tokio con una gran vida interior. Kôji Yakusho protagoniza esta película que se estrena el 12 de enero y que le valió al intérprete el premio al mejor actor en Cannes.

LA ZONA DE INTERÉS

También premiado en Cannes fue el largometraje dirigido por Jonathan Glazer ((Under the Skin, Reencarnació) ambientado en el infame campo de concentración y exterminio de Auschwitz en la Alemania nazi. Estreno en cines el 19 de enero.

POBRES CRIATURAS

La nueva joya del inclasificable genio Yorgos Lanthimos (La favorita, Langosta) aterriza en la cartelera el 26 de enero protagonizada por Emma Stone a la que acompañan estrellas de la talla de Mark Ruffalo o Willem Dafoe en este filme que es otro de los títulos fuertes en la carrera a los Oscar.

LA TIERRA PROMETIDA (THE BASTARD)

Nikolaj Arcel dirige y coescribe el biopic del aventurero danés Ludvig Kahlen que, interpretado por el estrellón local Mads Mikkelsen, intentará conquistar al público a partir del 2 de febrero.

FERRARI

Michael Mann dirige a Adam Driver, Penélope Cruz y Shailene Woodley en otro biopic que, en este caso lleva a la gran pantalla un momento clave en la vida de Enzo Ferrari, expiloto y fundador de la mítica marca de automóviles de lujo. Lo nuevo del director de Heat y El último mohicano llegará el 9 de febrero.

LA ESTRELLA AZUL

Javier Macipe escribe y dirige este drama musical ambientado en los años 90 protagonizado por Pepe Lorente, Bruna Cusi y Cuti Carabajal que, tras alzarse con dos premios en el Festival de San Sebastián, llega a los cines el 23 de febrero.

DUNE: PARTE DOS

Denis Villeneuve promete una película «mucho más ambiciosa» con esta secuela que, asegura, ha sido rodada para verse en el cine». La cita en la gran pantalla con Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Rebecca Ferguson y compañia, será finalmente, tras el retraso motivado por las huelgas en Hollywood, el 1 de marzo.

LOS PEQUEÑOS AMORES

Tras la magnífica Viaje al cuarto de una madre (2018), Celia Rico sigue ahondando en la complejidad de las relaciones entre madre e hija en esta cinta que de nuevo escribe y dirige y que protagonizan María Vázquez y Adriana Ozores. En cines el 8 de marzo.

RIVALES

Precisamente Zendaya es también la protagonista de lo nuevo de Luca Guadagnino. El director de Call Me by Your Name o Hasta los huesos regresa con triángulo amoroso ambientado en el mundo del tenis profesional. Josh O’Connor y Mike Faist son los acompañantes de la rutilante estrella en este filme que llegará a los cines el 26 de abril.

FURIOSA

George Miller amplía el universo post-apocalíptico de Mad Max con una precuela que relata los orígenes del personaje que encarnó Charlize Theron en Fury Road. Anya Taylor-Joy toma el testigo en una cinta que llegará el próximo 24 de mayo y que también cuenta con la destacada presencia de Chris Hemsworth, el Thor de Marvel.

EL REINO DEL PLANETA DE LOS SIMIOS

Ese mismo día también regresará a los cines otra saga de ciencia ficción con bríos renovados. Se trata de El planeta de los simios, que tras la notable trilogía que arrancó a las órdenes de Rupert Wyatt y que continuó con más fuerza gracias a Matt Reeves, pone la primera piedra de lo que promete ser una nueva era en la saga. Wes Ball, responsable de El corredor del laberinto y que también llevará a la gran pantalla la saga de videojuegos The Legend of Zelda, será quien esté a los mandos de esta nueva entrega ambientada tras el reinado de César, en un futuro la que los simios están ya consolidados como especie dominante.

DEL REVÉS 2

Envidia, Aburrimiento, Vergüenza y Ansiedad. Estas son las cuatro nuevas emociones que se unirán a Alegría, Tristeza, Miedo, Ira y Asco para poner de nuevo patas arriba la mente de una ya adolescente Riley en la secuela de Del Revés (Inside Out). Kelsey Mann es el encargado de dirigir la nueva película de Pixar que llegará a los cines el 16 de junio.

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4

De sagas, y muy taquilleras, también sabe bastante Santiago Segura que volverá a intentar arrastrar en masa a familias enteras hasta las confortables butacas y su aire acondicionado este verano con la cuarta entrega de Padre no hay más que uno. Campanas de boda promete en la cinta que Segura vuelve a producir, escribir, dirigir y protagonizar junto al elenco habitual y que verá la luz el 18 julio.

DEADPOOL 3

Vuelve Deadpool… y no lo hace solo. Hugh Jackman rompe su promesa y regresa como Lobezno en la primera aventura de dos de los puntales de los X-Men dentro ya del Universo Cinematográfico Marvel. Caos multiversal mutante para intentar que el UCM de Kevin Feige remonte en vuelo. Y es que tras el atracón de los últimos años, y los decepcionantes resultados de cintas como Ant-man y la Avispa: Quantumanía o The Marvels, está será la única película del UCM que se estrenará en 2024. Un filme que, dirigido por Shawn Levy, llegará a los cines el 26 de julio.ALIEN: ROMULUS

El uruguayo Fede Álvarez dirige la nueva entrega, la novena ya, de la saga Alien que regresará el 16 de agosto en los cines. Una película que promete recuperar al espíritu de las primeras películas y que, de hecho relata hechos acaecidos entre la primera y la segunda entrega. El mandamás de la saga, Ridley Scott que también tendrá gran estreno en 2024 como director tras su Napoleón, será el productor ejecutivo.

BEETLEJUICE 2

Diez años después de que saltara la noticia, la secuela de Bitelchús verá por fin la luz en la gran pantalla el 6 de septiembre. Michael Keaton vuelve a dar vida al desvergonzado fantasma del traje a rayas en esta continuaciónen la que Tim Burton cuenta con rostros conocidos como Jenna Ortega, Willem Dafoe o Monica Bellucci.

JOKER: FOLIE A DEUX

Con un aún difícil de creer giro musical y Lady Gaga en el icónico papel de Harley Quinn, la secuela de Joker, cinta con la que Joaquin Phoenix ganó el Oscar al mejor actor en 2019, promete dar otra vuelta de tuerca a la historia del villano más emblemático de Batman. La cinta dirigida de nuevo por Todd Phillips aterriza en los cines el 4 de octubre.

LA INFILTRADA

Arantxa Echevarría estrenará su segunda película del año (el 2 de febrero verá la luz en las salas la sátira ‘Políticamente incorrectos’) el 11 de octubre con la llegada a los cines de La infiltrada. Protagonizada por Carolina Yuste, la película relata la historia real de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo con el que una joven policía nacional se infiltró durante ocho años en la banda terrorista ETA e hizo posible la desarticulación del comando Donosti.

GLADIATOR 2

Y de este inagotable rosario de secuelas, precuelas y remakes quizá una de las más sorprendentes sea la que lleva desde hace años preparando un Ridley Scott que, ya descartada la rocambolesca idea de resucitar al personaje de Russell Crowe, dará continuidad al universo de Gladiator con una historia protagonizada por Lucius Verus. Paul Mescal será el encargado de interpretar a la versión adulta del personaje que en la primera entrega apareció como niño interpretado por Spencer Treat Clark y que en esta secuela podría revelarse como el hijo secreto ilegítimo de Maximo. La cinta, el 22 de noviembre en cines.

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA GUERRA DE LOS ROHIRRIM

Ambientada casi dos siglos antes de los hechos relatados por Tolkien en la Trilogía del Anillo, el filme de animación dirigido por Kenji Kamiyama llegará a la gran pantalla la historia de Helm Mano de hierro, un rey legendario de Rohan cuya hazaña puso nombre al escenario de la mítica batalla relatada en Las Dos Torres. Y como ocurrió con las cintas de Peter Jackson, la cita en los cines será en Navidad, concretamente el 13 de diciembre.

MUFASA

Otra precuela, en este caso de la factoría Disney, relatará los orígenes de otro rey mítico, Mufasa, el padre Simba, en este filme de animación fotorrealista que dirige Barry Jenkins, responsable de la oscarizada Moonlight, y que tiene previsto su estreno el 20 de diciembre.

NOSFERATU

Robert Eggers, director de La bruja, El faro y El hombre del norte, volverá a dejar su impronta como autor en esta nueva versión del vampiro inspirado en la novela de Bram Stoker al que en esta ocasión da vida Bill Skarsgard. El día de Navidad, en cines.

FRANKENSTEIN

Otro clásico del terror que regresa a la gran pantalla en algún momento de 2024 es el monstruo de Mary Shelley. Lo hará con Guillermo del Toro al mando de una nueva adaptación que continuará la historia original y que cuenta en su reparto con Adrew Garfield, Oscar Isaac, Mia Goth o Christoph Waltz.