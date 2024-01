Presidente del parlamento de El Salvador descarta reformas a la Constitución

San Salvador, 4 ene (Sputnik).- El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, negó el miércoles que el parlamento tenga en su agenda hacer reformas a la constitución en el corto plazo, un tema que ha cobrado relevancia durante el proceso electoral de este año.

«Por el momento no tenemos nada de eso en el mapa, no, por el momento (…) porque no hay ni siquiera eso, alguna conversación, alguna idea, no, absolutamente nada», respondió Castro ante preguntas de periodistas en la sede del Congreso, que el miércoles realiza su primera sesión ordinaria del año.

El tema de las modificaciones a la Carta Magna cobró actualidad luego de que el presidente Nayib Bukele anunciara hace dos años sus intenciones de buscar la reelección, una posibilidad que la oposición considera la Constitución prohíbe de forma inmediata.

Según los partidos de la oposición y otros sectores sociales y académicos, al menos en seis artículos la Constitución niega esa posibilidad, por lo cual varios abogados han interpuesto demandas para anular la candidatura de Bukele en las elecciones del 4 de febrero próximo.

No obstante, la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, electa por la actual legislatura el mismo día que tomo posesión, el 1 de mayo de 2021, habilitó la posibilidad del gobernante de buscar un segundo mandado en una resolución de septiembre del mismo año.

Pese al rechazo de los sectores opositores, Bukele se inscribió como candidato ante el Tribunal Supremo Electoral, que autorizó su postulación con el voto favorable de cuatro de sus cinco magistrados; el quinto se abstuvo.

El vicepresidente Félix Ulloa, con un grupo de expertos, elaboró un proyecto de Constitución que entregó a Bukele, pero el tema ha quedado fuera de la atención política de la sociedad.

Las reformas a la Constitución requieren de la aprobación por tres cuartas partes de los diputados electos en una legislatura y ser ratificada por la siguiente con similar votación. (Sputnik).