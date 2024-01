Votar por hechos

La actividad política, debe realizarse con espíritu de servicio. (Juan Pablo II)

Faltan pocos días para que se vote por la Costa Rica buena (por el bienestar de los habitantes de cada cantón); votar para elegir alcaldesas y alcaldes, regidoras, regidores, síndicas, síndicos, concejales de distrito, y jerarcas de Intendencias y de Concejos Municipales de Distrito.

Pocos días para ejercer responsabilidades democráticas (y tiempo para el hacer positivo… por los hechos positivos). Tiempo, para aprobar o protestar -“castigar”- con el voto, las acciones o inacciones del gobierno cantonal o del nacional. Castigar altanerías, mentiras y populismos; y aprobar responsabilidades y transparencia política. Aprobar hechos positivos, y votar contra las falsas palabras y lo negativo; incluso, por ejemplo, votar contra la violencia y la muerte.

Tiempo para informarnos sobre quienes quieren continuar o iniciar como autoridades del gobierno local. Recordemos que “La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.”. Artículo 169 CP.

-Como elector, considero elemental no olvidar: hechos demostrados de quienes aspiran, así como el quehacer del partido que representan.

Importante la visión general del partido y, la visión real de lo que necesita el cantón y requieren sus habitantes. Esencial la verdad sobre cuáles son las responsabilidades municipales, y cuáles del gobierno nacional.

Que no se prometa lo que no corresponde al accionar municipal. Eso sí; mucha coordinación para hacer en conjunto (lo de seguridad, salud, educación, promoción de empresas, emprendimientos y empleo; vivienda infraestructura en general, recreación y cultura, protección de la naturaleza, resguardo de la “casa común”).

Mucha participación, y menos abstencionismo; votos, muchos votos (incluso, para partidos de gobierno o en contra de ellos, e igual respecto a los de oposición). Que se castiguen irresponsabilidades y promesas no cumplidas, sin olvidar que: “por sus hechos los conoceréis”. Debate, mucho debate.

-Y, para el respetuoso debate: Considero que Costa Rica requiere más acciones socialcristianas, como las ya probadas y muy relevantes (del antes y del ahora): Caja del Seguro Social, Universidad, Código de Trabajo, Garantías Sociales, y -como las relativamente recientes-: bono gratuito de vivienda, hogares comunitarios, Ley de Paternidad Responsable, Ley de Protección al Trabajador. Todas acciones de sana economía y justicia social…del ayer y del hoy.

El socialcristianismo ha gobernado para el bienestar general: en lo cantonal y nacional; y, es deber hacer más.

El socialcristianismo (mujeres, hombres, jóvenes y no tan jóvenes; expresidentes, dirigentes nacionales y sectoriales, cantonales y distritales): tiene que promover y apoyar a las y los candidatos del socialcristianismo -que sean amantes de la dignidad humana, la justicia social y el bien común; (no de su interés particular)-; votar por las y los socialcristianos de verdadera convicción respecto al socialcristianismo.

Que el socialcristianismo, desde su comunidad, impulse: el reencuentro en pro de los sagrados intereses de la persona humana. Sirva, de Juan Pablo II: “Que todos sean uno. Es necesario pasar de una situación de antagonismo y de conflicto a un nivel en el que uno y otro se reconocen recíprocamente como asociados”.

-Cuatro años atrás las municipales, dieron resultados indicando que el socialcristianismo (en racional cooperación) tendría más presencia en los gobiernos cantonales: Más mujeres y hombres, promoviendo riqueza económica para el bienestar social, la cooperación comunal y sectorial.

El respeto a la dignidad humana, la justicia social y el bien común, es responsabilidad ineludible del socialcristianismo: de cada persona, de cada dirigente, de cada líder, de todo representante. Recordemos del Papa Francisco: “que siempre se mire ¡el bien que puede unirnos!

Es tiempo de hacer: por mi parte votaré por hechos positivos; votaré, en San Pablo de Heredia, (por los ya probados); votaré y apoyaré a las y los socialcristianos del PUSC.

¿Y usted? Usted seleccione -con el alma en la mano- lo mejor para su familia y vecinos; para que, como señaló Juan Pablo II “ayudar a lograr un bien común donde todos puedan prosperar”.

¡Por el bien común… construyamos unidos! Votemos por hechos.

No se abstenga. No bote su voto.

(*) Wellington Arguedas Rodríguez. Ex vicepresidente de J. D. IFAM – Instituto de Fomento y Asesoría Municipal,

Ex director de Ayudas Comunales del MOPT.