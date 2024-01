Académico prevé desaparición de partidos en El Salvador

San Salvador, 17 ene (Prensa Latina) Varios partidos políticos que representan minorías en El Salvador pueden desaparecer con los resultados de las elecciones del 4 de febrero, anticipó hoy un académico local.

“Nuestro Tiempo, Vamos, Gana y Fuerza Solidaria son partidos que pueden desaparecer”, aseguró el investigador y académico Óscar Picardo tras comentar los resultados de una encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).

En declaraciones citadas por el diario El Mundo, Picardo dijo que a partir de lo que se anticipa en el país se va a producir “una desfiguración democrática que linda con la monarquía y la desaparición de la mayoría de partidos políticos minoritarios”.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que los partidos no obtengan 50 mil votos en la legislativa para mantenerse apuntó que él tiene sus dudas. “Sí es total, creo que Arena y el Frente Farabundo Martí lo logran (50,000 votos nacional) pero los chiquitos, no sé, no me queda claro que lo logren, Nuestro Tiempo, Vamos, Fuerza Solidaria, PCN, PDC».

Al preguntársele cuál podría ser la consecuencia de un partido casi único en la Asamblea Legislativa, puntualizó que “es una especie de desfiguración de la democracia, es un régimen que tiene un rostro democrático metodológico pero que en la práctica funciona casi como una monarquía, como un modelo centrado en una sola persona”.

Creo que eso afecta a la imagen del país, afecta a la vida democrática porque hay un centralismo y un verticalismo excesivo, y eso no es saludable, remarcó Picardo, para quien tal concentración de poder “generalmente nunca termina bien”.

Sobre los aliados del partido en el gobierno opino que van a ser descartado, “lo que suele suceder en este tipo de fenómenos es que, o te alineas y te ubicas y cumplís el rol tal como te lo dicen, o quedás excluido y ahí es donde se pierde la capacidad de disentir, de tener opiniones diversas, eso es lo que desfigura porque podemos ser distintos, ahora da la impresión de que no se tolera ese disentimiento”.

Con relación a la popularidad del presiente Nayib Bukele opinó que eso está involucrado con este tema de culto con las capacidades comunicativas y de propaganda que desplegaron y con el régimen de excepción, con la cárcel Cecot.

“Creo que eso lo catapultó un poco más, porque en la encuesta de agosto tenía 58 por ciento y ahora va por 70 por ciento, ha mejorado mucho más su intención de voto, algo que críticos estiman se debe al beneficio de una política de mucho “circo y luces”.

Para Picardo lo que está empujando hoy a Nuevas Ideas y a sus diputados es la figura de Bukele, no son los valores ni la personalidad de cada diputado, afirmó.