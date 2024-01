Aumento de ingreso mínimo en Venezuela es «insuficiente», aseguran ciudadanos

Caracas, 18 ene (Sputnik).- El aumento del ingreso mínimo integral indexado, que decretó el Gobierno venezolano, es insuficiente ante la constante alza de los precios, señalaron los ciudadanos consultados por la Agencia Sputnik.

«Lamentablemente, el aumento no es suficiente, vivimos en un país en el que los precios están dolarizados y aumentan casi a diario, y el salario mínimo está por el suelo. Eso no alcanza para pagar colegios, medicinas y alimentos», expresó Carlos Guedez, de 45 años, trabajador público.

El presidente Nicolás Maduro anunció el lunes un aumento del ingreso mínimo integral de 100 dólares para los trabajadores públicos, a partir del 1 de febrero.

El incremento corresponde al denominado Bono de Guerra Económica, que pasó de 30 a 60 dólares.

El aumento para los jubilados será de 70 dólares y de 25 dólares para los pensionados.

Por su parte, Eugenia García, de 69 años, pensionada, manifestó que el pago de la pensión no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

«Es muy poco, no alcanza para comprar comida y medicinas, todo está muy caro, esos 25 dólares no son suficientes para cubrir las necesidades básicas», acotó.

En Venezuela, el precio de una bolsa de leche en polvo es de 10 y 12 dólares, el kilo de carne ocho dólares, el cartón de huevos cinco y el kilo de harina de maíz 1,20 dólares.

Robinson Domínguez, 57 años, trabajador de la administración pública manifestó su desacuerdo debido a que ese bono no tiene incidencia en las prestaciones sociales de los trabajadores.

«Estoy en desacuerdo porque eso no incide en las prestaciones, en los aguinaldos, ni en el bono vacacional, y con ese pequeño aumento que él hizo como bono no alcanza porque la canasta alimentaria está por las nubes, considero que es muy poco», comentó el hombre residente del estado La Guaira (norte).

Venezuela enfrenta desde 2015 la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos, de acuerdo con el Gobierno.

Al respecto, Maduro denunció que entre los años 2015 y 2022, la pérdida total para la economía nacional fue de 642.000 millones de dólares.

Además, dijo que Venezuela dejó de producir 3.993 millones barriles de petróleo, lo que provocó la pérdida de 323.000 millones de dólares.

En ese sentido, Wikenfer Oliver, director de Asuntos Multilaterales del Gobierno de Caracas, destacó que su país se encuentra en medio de un bloqueo que afecta la economía y los ajustes salariales.

«Nosotros estamos bajo un asedio, bloqueo y medidas coercitivas unilaterales (…) El Gobierno hace todo su esfuerzo administrativamente, lo que puede en este momento, no es fácil, y a pesar de que ese bono no incide en vacaciones es una primera etapa porque se está saliendo de toda esa recesión e hiperinflación que hubo, y de eso no se habla», acotó.

Alivio

El diputado y economista, Tony Boza, en conversación con la Agencia Sputnik, señaló que el aumento del Bono de Guerra supone un «alivio» y no una solución al problema del ingreso de los trabajadores.

«Son un alivio, indudablemente, pero están muy lejos de resolver el problema, si una persona tiene ese ingreso de los 100 dólares, que es un sector de la sociedad, no es toda la sociedad, habrá algunos que tienen más ingresos, pero sigue siendo un problema porque está lejos de resolver el acceso a la canasta básica», indicó.

Boza, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), detalló que las medidas impulsadas por el Gobierno no incluyen el ajuste del salario mínimo.

«Estas medidas son parciales y no tocaron el salario, el salario sigue igual desde hace prácticamente dos años, quizás un poco más», comentó.

Desde 2022, el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares, equivalentes a 3,60 dólares de acuerdo a la tasa oficial de 36 bolívares por dólar.

El parlamentario manifestó que el bloqueo impide al país generar estabilidad económica.

«Las limitaciones que genera el bloqueo exterior son absolutamente ciertas (…) existe una situación de varios años que impide a Venezuela generar un proceso de crecimiento y de estabilidad económica», dijo.

Sin embargo, Maduro afirmó que el crecimiento económico de Venezuela superó el cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2023 y proyectó un aumento del ocho por ciento para este 2024.

Venezuela redujo la inflación en 33 puntos, en diciembre de 2023, en comparación con el mismo período del año anterior. (Sputnik)