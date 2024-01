Hungría afirma que no financiará las entregas de armas a Kiev

Budapest, 22 ene (Sputnik).- Hungría no financiará el envío de armas a Ucrania, declaró el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto.

«Hungría no ha enviado armas antes y no lo hará. No estamos dispuestos a participar en ninguna decisión y proceso que aumentará las entregas de armas a Ucrania», dijo Szijjarto ante la prensa.

Según el político, Hungría tendría que pagar 60 millones de euros al año a un fondo común para que otros países envíen armas a Ucrania.

Al mismo tiempo, el canciller húngaro agregó que la decisión de no participar en el envío de armamentos a Kiev solo se aplica a Budapest y que el Gobierno del país no puede ni intenta impedir que otros Estados envíen armas a Ucrania.

«Será la decisión de cada uno, cada Gobierno tiene que rendir cuentas ante sus electores. Hungría no participará en el envío de armas», señaló.

Anteriormente, el periódico Wall Street Journal informó de que el Servicio Europeo de Acción Exterior está elaborando un plan especial para evitar el veto de Hungría sobre la ayuda militar a Kiev.

El borrador del plan propone la creación de un fondo militar para Ucrania que absorberá alrededor de 6.500 millones de euros de los activos del Fondo Europeo para la Paz y recibirá hasta 5.000 millones de euros al año entre 2024 y 2027. (Sputnik)