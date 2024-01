Muerte masiva de elefantes en Zimbabue a causa de la sequía

Harare, 22 ene (Prensa Latina) Más de 160 elefantes e innumerables especies de la vida silvestre murieron en Zimbabue en los últimos dos meses de 2023 debido a la sequía inducida por el cambio climático en el sur de África.

Las preocupantes muertes se registraron en los 14 mil 600 kilómetros cuadrados del Parque Nacional Hwange, que alberga a unos 45 mil de los 100 mil elefantes del país.

El sitio alberga más de 100 especies de mamíferos y 400 de aves, incluidos 19 grandes herbívoros y ocho grandes carnívoros.

La portavoz de la Autoridad de Parques y Vida Silvestre de Zimbabue, Tinashe Farawo, dijo al portal Down to Earth que durante la prolongada sequía que terminó a principios de enero de este año no solo murieron paquidermos, sino también muchos otros animales.

Se esperaba que la estación seca terminara alrededor de octubre, pero persistió otras ocho semanas (hasta finales de diciembre) debido al fenómeno climático de El Niño, provocado por el calentamiento global.

Las condiciones de sequía ocasionaron anteriormente un movimiento masivo de elefantes desde Hwange hacia la vecina Botsuana en busca de agua y alimentos.

El Parque Nacional Hwange es parte del Área de Conservación Transfronteriza Kavango Zambezi de cinco naciones del sur de África: Angola, Botsuana, Namibia, Zambia y Zimbabue.

A pesar de albergar una alta concentración de vida silvestre, la zona no tiene un río perenne ni otras fuentes de agua naturales confiables y como resultado durante las estaciones secas depende completamente de 110 pozos de agua alimentados con energía solar.

Sin embargo, debido a las escasas lluvias recibidas los pocos arroyos estacionales se secaron varios meses antes de lo habitual, mientras el nivel freático cayó por debajo del alcance de algunos pozos, lo cual provocó una crisis de agua.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático clasificó al sur de África como una región en riesgo de enfrentar calor extremo y reducción de precipitaciones debido al calentamiento global.

Los grupos conservacionistas ven la escasez de agua como una grave amenaza para la vida silvestre y entre las medidas de mitigación proponen trasladar más de dos mil 500 animales desde las zonas áridas del sur del país hacia el norte.

Se trata de uno de los mayores ejercicios de translocación de animales en el sur de África, entre ellos, unos 400 elefantes, dos mil impalas, 70 jirafas, 50 búfalos, 50 ñus, 50 cebras, 50 elands, 10 leones y 10 perros salvajes.