Jefe de la Inteligencia ucraniana revela una nueva contraofensiva

Moscú, 1 Feb (Sputnik).- El jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kiril Budánov, ha asegurado en una entrevista con medios locales que las Fuerzas Armadas de su país podrían empezar una nueva contraofensiva en primavera.

Según Budánov, ahora continúa la ofensiva rusa, pero «en algún momento a principios de la primavera terminará completamente».

«Es el turno del enemigo. Pero va a terminar, y creo que vamos a empezar el nuestro», afirmó el alto oficial, al tiempo que reconoció que las tropas rusas «están haciendo algunos avances» en el campo de batalla.

Mientras, The Times reportó a principios de enero con referencia a fuentes en el Gobierno británico que los jefes de la inteligencia militar del Reino Unido creen que Ucrania no puede ganar el conflicto en 2024 porque no dispone de los efectivos ni de las armas para un gran avance en el campo de batalla, mientras que el Ejército ruso tampoco tiene la fuerza necesaria para lanzar una gran contraofensiva que pueda romper las líneas ucranianas.

Este mes, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, enfatizó que no solo ha fracasado la contraofensiva de Kiev, sino que la «iniciativa» se halla completamente en manos del Ejército ruso. Asimismo, advirtió que si el conflicto continúa, «la condición de Estado de Ucrania podría sufrir un golpe irreparable y muy grave». (Sputnik)