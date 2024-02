Paquete de leyes de Gobierno argentino vuelve a comisiones

Buenos Aires, 6 feb (Prensa Latina) La Cámara de Diputados aprobó hoy el regreso al análisis en comisiones del proyecto llamado Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, presentado por el presidente Javier Milei.

La decisión fue tomada luego de una moción presentada por el diputado Oscar Zago, de La Libertad Avanza, y tras debatir solamente seis artículos del paquete conformado por más de 300.

Lo veíamos venir. Fue lo que solicitamos al inicio del debate. Esto ocurre después de un trámite parlamentario deficiente y oscuro, afirmó el legislador de Unión por la Patria Germán Martínez.

El propio bloque oficialista pidió la vuelta a comisiones. Este es un fracaso del Gobierno. Ya no hay dictamen. Así no se legisla. Esta ley no estaba para aprobarse. Se vuelve al proyecto original, añadió.

Por su parte, la excandidata presidencial por el Frente de Izquierda Myriam Bregman aseveró que la ley está caída y hay que empezar de cero.

Esto demuestra un desgaste enorme de este Gobierno, dijo.

Antes de la interrupción de la sesión, la Cámara aprobó, con modificaciones, la delegación de facultades legislativas al presidente, aspecto cuestionado por organizaciones sociales, sindicales y políticas.

También fue respaldada la declaración de la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, pero quedaron fuera otras áreas como la previsional.

Por otra parte, los legisladores rechazaron la mayoría de los incisos del artículo cinco, el cual plantea una reforma del Estado.

En especial fue negada al Ejecutivo la posibilidad de suprimir o eliminar órganos o entidades estatales.

La decisión de volver al análisis en comisiones ocurrió antes de votar las privatizaciones de empresas públicas.

Miembros de organizaciones sociales, congregados en los alrededores del Congreso, celebraron el levantamiento de la sesión.