Tribunal electoral de El Salvador afirma que investigará fallas de las elecciones

San Salvador, 10 feb (Sputnik).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador afirmó este sábado que investigará las anomalías que han empañado los comicios del pasado domingo 4, pero primero realizará el escrutinio final de las elecciones legislativas, aún pendiente.

«No, eso (las investigaciones) va a ser después, tenemos un compromiso con la población que salió a votar: sacar los resultados», expresó a periodistas el magistrado Guillermo Wellman en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, donde se hará el conteo de los votos.

En la instalación fueron preparadas el viernes las 300 mesas donde se realizará el escrutinio como paso inmediato tras la oficialización de los resultados anoche de las elecciones presidenciales, también celebradas el día 4.

«Vamos a cumplir con el trabajo que la población nos encomendó y vamos a salir bien», aseguró Wellman ante la insistencia de los reporteros sobre las investigaciones sobre las dificultades del proceso electoral, entre ellas la caída del sistema de transmisión de resultados que paralizó el escrutinio la madrugada del lunes.

«Aquí ha habido cosas que nos parecen algo raro, pero no vamos a estar llorando sobre la leche derramada (frase del argot popular que asegura que es inútil lamentarse de algo que no tiene remedio), no, vamos a sacar el trabajo que se nos encomendó», dijo.

Señaló en ese sentido que hubo abandono de juntas receptoras de votos el día de las elecciones, sin señalar responsables, pero afirmó que los empleados del TSE «corrieron a rescatar todo lo que habían dejado tirado y le dieron la respectiva cadena de custodia», para lograr se contara con el ciento por ciento de las actas de la elección presidencial.

Recordó que en las elecciones legislativas y municipales de 2021 hubo también dificultades, pero finalmente todo terminó bien. «Ahora tuvimos este traspiés, pero ya vamos a terminar y vamos a salir bien», enfatizó.

Wellman pidió a la prensa colaboración, «porque después van a ver qué fue lo que pasó realmente, lo vamos a saber todo», subrayó.

La caída del sistema de transmisión de datos, la carencia de otros recursos, la suplantación de miembros de las juntas receptoras de votos (JRV) por personas del oficialismo son las principales denuncias de los partidos opositores, que ha adelantado la posibilidad de solidad de la anulación de las elecciones.

El escrutinio final de las elecciones legislativas se hará abriendo las urnas de las 8.562 JRV, pues solo lograron transmitir el 6,05 por ciento de las actas antes de las fallas del sistema tecnológico.

El proceso, programado para iniciar durante la mañana, sufrió un retraso por el cambio de las 300 mesas, computadoras, impresoras y otros equipos a otra área del Gimnasio Nacional. Al momento del cierre de esta nota a las 14.45 horas (20.45 GMT) no había comenzado aún. (Sputnik).