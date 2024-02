El sindicalismo es un contrapeso necesario en la democracia

Columna Poliédrica

Hay personas en este país que no han entendido, ni entenderán, el papel de los sindicatos en las democracias. Esta claro que su origen está vinculado a las relaciones entre los dueños del capital y aquellos que solo tienen la fuerza de trabajo y ya más contemporáneamente, también, el conocimiento; sin embargo, la organización de los trabajadores en sindicatos va más allá porque impactan las relaciones políticas en la sociedad y funcionan como un contrapeso más, dentro de las sociedades democráticas. Este aspecto muchos actores políticos no lo ven y tampoco valoran su importancia.

En la Costa Rica en que vivimos, desgraciadamente, el músculo político de los sindicatos ha venido a menos. La responsabilidad de que ello sea así es múltiple y comienza por los propios dirigentes sindicales que, por ejemplo, no han tenido la capacidad de renovar sus cuadros dirigenciales; en otras palabras, seguimos viendo los mismos dirigentes y estos no se han dado cuenta que no durarán para toda la vida, es decir, las organizaciones sindicales necesitan sangre joven para evitar el estancamiento y así lograr que sigan cumpliendo su propósito en las sociedades en que existen.

No cabe duda que la contrarreforma que se aprobó en la Asamblea Legislativa del período 2018-2022, ha sido nefasta para la función de contrapeso de los sindicatos. Los autores de esa ley que amordaza a los sindicatos tienen nombres propios, Carlos Ricardo Benavides y los diputados del Partido Liberación Nacional y Víctor Morales Mora y los diputados del Partido Acción Ciudadana, así como los otros diputados de los cuales no vamos a pasar lista aquí; se trata de una contrarreforma que ha dado como resultado no solo la limitación del derecho a la huelga, sino también la eliminación práctica de un actor que permitía sostener las infulas arbitrarias de varios grupos de poder de la sociedad costarricense.

Unido a la ceguera de los políticos en esta materia, está la inoperancia y la escasa altura de miras de la jurisdicción constitucional. La incapacidad que han mostrado los jueces y juezas constitucionales para entender la importancia que tienen los sindicatos en las democracias es notable, sin embargo, no es de extrañar porque los integrantes de esa jurisdicción, francamente, dejan mucho que pensar; la anterior valoración cabe para los “famosos” letrados cuya capacidad también es limitada en sentido personal y esa limitación se expresa en la incapacidad que tienen para hacer ver a sus jefes los impactos de sus resoluciones en la sociedad democrática costarricense.

La ausencia del sindicalismo en las relaciones de poder en Costa Rica, deja a los propios patronos sin un interlocutor legítimo para abogar por proyectos que beneficien a ambas partes. Y es que la relación patrono-trabajador casi siempre se observa desde la contradicción y hasta de manera antagónica; no obstante, eso no siempre es así, ya que ambas partes pueden tener intereses en común frente al Estado y respecto de otros actores políticos de la sociedad democrática. La posición del sector patronal de abogar por la desaparición del sindicalismo ha sido y es un error, ello restringe la democracia y genera una concentración de poder inconveniente para cualquier sociedad que se precie de democrata.

Finalmente, pero no menos importante, la desaparición práctica del sindicalismo solo podrá detenerse con la unión de las diferentes organizaciones sindicales. La divisiones históricas entre los dirigentes sindicales deben pasar a un segundo plano para poder luchar, al unisono, por la sobrevivencia del sindicalismo costarricense; al contrario de lo que los propios dirigentes sindicales puedan pensar y hasta lo que creen los adversarios políticos de estos, el sindicato como organización de los trabajadores, es necesario para la democracia. Su ausencia genera sociedades menos democráticas y más propensas a caer en régimenes autoritarios.

Lo anterior solo lo puede entender los verdaderos estadistas, los que tienen altura de miras y pueden ver más allá de su contexto inmediato.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot