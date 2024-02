Presidente del legislativo pide avanzar en proyectos contra la inseguridad en Costa Rica

San José, 23 feb (EP/PL).- El presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Rodrigo Chaves, llamó a los diputados a centrar esfuerzos en las reformas a las leyes dirigidas a enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, resaltan hoy medios digitales.

Preocupado es la palabra, subrayó Arias al enfatizar que no estamos avanzando como uno quisiera en la tramitación de estos 10 proyectos, que habíamos acordado darle una tramitación especial.

Las modificaciones a lo regido sobre prisión preventiva, los delitos de flagrancia, las intervenciones telefónicas y penalizar a actores en los créditos gota a gota son algunas de las leyes a reformular que urgen, pero que aún no están listas.

Para el diputado, no hay todavía la suficiente conciencia que de que estamos viviendo un tiempo extraordinario de gravedad con el narcotráfico en Costa Rica, o sea, ya nos han manifestado las personas y las autoridades que conocen del tema.

Si no actuamos rápido podemos llegar a seguir una ruta como la de Ecuador, esa gravedad no la tenemos clara todos, no hemos podido absorber que estamos en un momento de emergencia, que se quiere legislación de emergencia, agregó Arias.

Costa Rica vive tiempos de inseguridad y homicidios a causa del narcotráfico y el crimen organizado, flagelos que cobraron la vida a 907 personas en 2023.