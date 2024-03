Comienzan campañas para los comicios más grandes en la historia de México

Ciudad de México, 1 de mar (Sputnik).- Las campañas hacia los comicios más grandes en la historia de México, por la cantidad de cargos en disputa -presidencia y renovación de todo el Congreso incluidas-, comienzan el primer minuto del viernes 1 de marzo, tras dos años de escarceos hacia el 2 de junio, día electoral.

El banderazo de salida corresponde al consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), autoridad autónoma de composición ciudadana, al dictaminar al atardecer del jueves el registro de las candidaturas a la Presidencia de la República, diputados federales y senadores.

Tres fuerzas políticas acuden a las urnas a nivel federal: una coalición oficialista, un frente opositor y un partido minoritario.

La coalición gobernante de tres partidos, denominada «Sigamos Haciendo Historia», es encabezada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que postula a la ex jefa de Gobierno capitalino Claudia Sheinbaum (2018-2024), de 61 años y doctorada en ingeniería energética.

La principal contendiente de la oposición es la senadora con licencia Xóchitl Gálvez, originaria del pueblo de la etnia otomí del central Valle del Mezquital, posgraduada en ingeniería energética, postulada por la coalición del Frente Amplio integrado por los tres mayores partidos de la oposición, denominada «Fuerza y Corazón por México».

La tercera candidatura es del diputado con licencia Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata), conocido por su color distintivo como «Movimiento Naranja».

A escala federal son 629 cargos en disputa, incluyendo 500 diputados y 128 senadores, y a nivel local suman 20.079 cargos, entre los que destaca la tercera parte de los gobernadores de los 32 estados, y el 80 por ciento de casi 2.500 alcaldías.

Seguir haciendo historia

Sheinbaum presentó a su equipo de campaña y defendió su papel contra la inseguridad siendo jefa de Gobierno de la megalópolis capitalina, de donde surgió su correligionario y actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, de 70 años.

«De los que participamos en la contienda soy la única que tiene experiencia, ha dado resultados en seguridad. Cuando fui Jefa de Gobierno disminuimos en 58 por ciento los delitos de alto impacto y el 51 por ciento los homicidios dolosos», proclamó en un acto partidista al presentar a su equipo.

En el equipo sobresalen tres ex contendientes en la carrera interna por la candidatura del oficialismo, el canciller Marcelo Ebrard; el ex jefe de la política interior, Adán Augusto López Hernández; el ex jefe de la bancada oficialista en el Senado Ricardo Monreal; el exdiputado Gerardo Fernández Noroña y la extitular de Economía Tatiana Clouthier.

«Tenemos una ventaja muy amplia, sigue manteniéndose la fortaleza de nuestra candidata; vamos a arrancar la elección dos a uno, o en el peor escenario con 20 puntos de ventaja», dijo el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

El primer mitin de campaña de la candidata oficialista se realiza en la capitalina Plaza Juárez, a pie del monumento al ex presidente Benito Juárez, quien gobernó 14 años, de 1858 a 1872.

En esa mismo escenario comenzó López Obrador su periplo triunfante en 2018, en su tercera campaña presidencial, aquella vez por la coalición «Juntos Haremos Historia», liderada por Morena, partido que él mismo fundó en 2013, al abandonar las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), hoy opositor, que lo postuló dos veces (2006 y 2012).

Corazón opositor

La senadora con licencia Gálvez, también de 61 años, anunció este jueves que el principal grito de batalla de la agrupación centrista Fuerza y Corazón -que además del PRD integran los partidos Revolucionario Institucional (PRI; centro) y Acción nacional (PAN centroderecha)- será «Por un México sin miedo».

«Sin miedo México, con fuerza, corazón, trabajo y hablando con la verdad, unidos, vamos a recuperar la paz y la prosperidad», reza la principal consigna de la coalición opositora.

Uno de los anuncios que comenzarán a circular en la radio y la televisión este viernes plantea una disyuntiva ante la ola de criminalidad que sufre el país norteamericano: «Continuar presos del miedo, o que juntos logremos vivir en paz».

Gálvez, de origen indígena otomí, lanzará su campaña de tres meses el primer minuto del 1 de marzo, en el municipio que según las encuestas oficiales es el que padece la mayor percepción de inseguridad: Fresnillo, en el central estado de Zacatecas.

Desde el emblemático «Jardín de la Madre», la dirigente opositora encabezará la primera «Caminata por la Paz», en una procesión nocturna con candelas, acompañada por grupos de pobladores de esta localidad que claman por el fin de la violencia del crimen organizado.

En el trayecto se sumarán en forma escalonada contingentes de trabajadores del sector salud, mineros, productores del campo y madres buscadoras de hijos desaparecidos.

Por tercer año consecutivo, la ciudad de Fresnillo, dedicada a la minería, las industrias automotriz y actividades agrícolas se coloca en primer lugar de las ciudades del país con mayor percepción de inseguridad en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, levantada en diciembre de 2023: un 96,4 por ciento de personas mayores de edad afirman que se sienten inseguras en sus calles.

Movimiento naranja

El tercer aspirante es Jorge Álvarez Máynez, 38 años, diputado con licencia por el MC y cuyo distintivo es el color naranja, quien arrancará su campaña presidencial en el municipio Lagos de Moreno, considerado uno de los 50 con la mayor incidencia delictiva y el más violento del central estado de Jalisco.

Esa localidad es reconocida como una de las que registra el mayor índice de desapariciones de personas a manos del crimen organizado.

«Lo nuevo es poner primero a México, a todos los Méxicos, y cuidar la naturaleza para tus hijos y los míos», dice Álvarez Máynez en su mensaje preliminar.

Su primer evento presencial será a las 19:00 horas (01:00 GMT) del primer día de la contienda electoral. El sábado visitará Hermosillo, Sonora, y el domingo Monterrey, Nuevo León.

MC gobierna la segunda y la tercera ciudad del país, Guadalajara y el polo industrial de Monterrey.

El partido de corte socialdemócrata surgió a partir de una pequeña formación anterior, llamada Convergencia, que se formó en 1999.

Tras una breve carrera en el PRD, el candidato comenzó a militar en 2013 con MC, hasta convertirse en líder de la bancada naranja en la Cámara de Diputados en 2021, y coordinador de la breve precampaña presidencial del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien declinó a la candidatura.

Los primeros mensajes elegidos por los tres contendientes indican que la campaña que arranca después de dos años de escarceos -realizados en el límite de la legalidad- tendrá en su centro el principal problema del país: la violencia del crimen organizado.

En lo que va de la actual administración han ocurrido más de 180.000 homicidios dolosos, que superan el récord de 156.000 registrados en el mandato anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto. (Sputnik)