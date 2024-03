Haley vence a Trump en primarias republicanas en capital de EEUU

Washington, 3 mar (Prensa Latina) Nikki Haley obtuvo hoy su primer triunfo en las primarias republicanas, tras vencer a Donald Trump en la capital de Estados Unidos, un resultado pronosticado por algunos analistas.

De acuerdo con las proyecciones de medios de prensa, la exgobernadora de Carolina del Sur se habría impuesto con más del 62 por ciento de los votos sobre el exmandatario, que en esta ocasión se quedó con alrededor del 33 por ciento.

La victoria de Haley rompió la racha de triunfos en cadena de Trump y le dio un poco de aire a la también exembajadora ante la ONU, que, pese a todo, mantiene su postura de seguir adelante en la pelea por la nominación republicana.

En una entrevista que ofreció previamente, Haley se negó a retirarse de la contienda e incluso aseguró que no respaldaría a su contrincante, el expresidente Trump, si finalmente perdiera.

«Si hablas de apoyar, hablas de perder y yo no pienso así, cuando estás en una carrera no piensas en perder, piensas en seguir adelante», dijo Haley en entrevista con el programa Meet the Press de la cadena NBC News.

Las primarias de Washington DC, principalmente urbana y con una mayoría de votantes con títulos universitarios, le otorgaron a la exgobernadora 19 de los mil 215 delegados que necesitaría para ganar en julio la nominación en la Convención Nacional Republicana que se celebrará en Milwaukee, Wisconsin.

No obstante, los resultados de estas primarias no tendrán mayor impacto en el panorama general.

Trump acumula más de 240 delegados y el próximo martes se definen 874 en las primarias del Súper Martes, donde 15 estados definirán a sus favoritos. Esa será la última gran oportunidad de Haley.

Hay que esperar a ver qué pasará, pero la suerte está echada y los pronósticos tienen nombre y apellidos, no precisamente el de ella.