Space X alcanza la órbita terrestre con su nave Starship

Washington, 14 Mar. (EUROPA PRESS) – SpaceX lanzó de nuevo su vehículo espacial de propósito interplanetario Starship este 14 de marzo desde su base de Boca Chica, en la costa de Texas. Esta vez alcanzó la órbita terrestre.

El cohete de más de 120 metros de altura se elevó sobre la plataforma de lanzamiento dejando una enorme nube por la combustión de sus 33 motores a las 13.25 UTC, que se activaron sin excepción. A los 3 minutos de vuelo se produjo la separación de la etapa superior Starship del cohete Super Heavy. Los seis motores Merlin de Starship se activaron igualmente y se apagaron a los 8 minutos de vuelo cuando el vehículo alcanzó la órbita terrestre. Por su parte, la etapa principal del cohete completó esta vez su misión y descendió a tierra.

Se trató del tercer intento de enviar este cohete gigante en un vuelo de prueba orbital. En el primer ensayo, el 20 de abril de 2023, el cohete explotó seis minutos después del despegue tras perder orientación antes de la separación de etapas del cohete Super Heavy con la nave Stasrhip. En el segundo, el 18 de noviembre, llegó a producirse la separación antes de que ambos vehículos explotasen.

La tercera prueba de vuelo tenía como objetivo aprovechar lo aprendido de vuelos anteriores mientras se intenta abordar una serie de objetivos ambiciosos, incluido el ascenso exitoso de ambas etapas, abrir y cerrar la puerta de carga útil de Starship, una demostración de transferencia de propulsor durante la ‘fase costera’ de la etapa superior, el primer reinicio de un motor Raptor en el espacio y un reingreso controlado de Starship.

Además, el vuelo estaba programado en una nueva trayectoria, con Starship apuntando a amerizar en el Océano Índico 65 minutos después del despegue. Esta nueva ruta de vuelo se decidió para probar nuevas técnicas como la quema de motores en el espacio maximizando la seguridad en superficie, informó Space X en un comunicado.

Starship’s Raptor engines have ignited during hot-staging separation. Super Heavy is executing the flip maneuver pic.twitter.com/T593ACilyD

— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024