Presidente de Colombia insiste en que quieren borrar su Gobierno

Bogotá, 16 mar (Sputnik).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió el viernes en que quieren borrar su Gobierno y hay persecución, durante un discurso en el Valle del Cauca (oeste).

«Ya no es momento de un acuerdo nacional como propuse. Han echado tres senadores, me quedé sin cónsules en México, dijeron que María José Pizarro no puede estar en la mesa directiva y dicen que no hay persecución. Quieren tumbar los decretos y acabar con este momento histórico, borrarnos», denunció el mandatario en su alocución.

En su discurso ante una multitud de más de 17.000 personas en el monumento a la Resistencia -emblemático lugar de las protestas se 2021- Petro señaló que intentó construir un Gobierno plural, con diferentes fuerzas políticas, pero solo estaban ahí para obtener puestos.

«Construí primero un Gobierno plural, lo hice ingenuamente, pensando que fuerzas que no habían triunfado se podían sumar, pero no nos querían, estaban ahí para aprovechar el puesto. Se armó la coalición para frenar el Gobierno del cambio, se les propuso un acuerdo nacional no solo para el Gobierno, sino para la sociedad colombiana, para que los que se han matado entre sí se hablaran», señaló.

Por último invitó a quienes no quieran hacer parte del Gobierno salir y no interrumpir el cambio que propuso.

“Hay que obtener más triunfos y no solo en las próximas elecciones, sino ahora. Después de ganar unas elecciones hay que salir a más luchas porque no se trata de ganar la elección, simplemente, se trata es de cambiar a Colombia. Colombia cambia si cambia su sistema de salud, si… pic.twitter.com/6ajxL5bu6c — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 15, 2024

Petro llegó al poder en 2022 como el primer gobernante de izquierda en Colombia. Los profundos cambios que quiere implementar han encontrado obstáculos, incluso en partidos políticos que lo apoyaron. (Sputnik)