Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) fija audiencias en demanda de Nicaragua contra Alemania

«Tememos que esta situación ya catastrófica pueda hundirse aún más en el abismo a medida que muchos palestinos celebran el mes sagrado del Ramadán –un período que pretende honrar la paz y la tolerancia- en caso de que Israel lance su amenaza de ofensiva militar en Rafah, donde viven 1,5 millones de personas. desplazados en deplorables condiciones infrahumanas.

Cualquier ataque terrestre a Rafah provocaría una pérdida masiva de vidas y aumentaría el riesgo de que se cometieran más crímenes atroces. No se puede permitir que esto pase. También tememos que nuevas restricciones israelíes al acceso de los palestinos a Jerusalén Este y a la Mezquita de Al Aqsa durante el Ramadán puedan inflamar aún más las tensiones.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos repite que debe haber un fin inmediato a este conflicto y que deben cesar las matanzas y la destrucción».

Portavoz, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ginebra, «Temores por la catástrofe de Gaza mientras el brutal conflicto entra en su sexto mes», declaración oficial , 8 de marzo de 2024

Este 15 de marzo del 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) di o a conocer que se fijaron las audiencias para los días 8 y 9 de abril en el caso de la demanda interpuesta por Nicaragua contra Alemania.

Se trata de una demanda de Nicaragua presentada el 1ero de marzo del 2024, acompañada de una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente, acusando a Alemania de faltar a las obligaciones de prevenir un genocidio en Gaza, utilizando como base de competencia la Convención para la Sanción y Prevención del Genocidio de 1948 (una convención multilateral a la que ambos son Estados Partes).

El comunicado de prensa oficial de la CIJ sobre la fijación de estas audiencias está disponible en francés y en inglés .

Breve puesta en contexto

Como se recordará, en un primer momento, Sudáfrica presentó contra Israel una primera solicitud a la CIJ, el 29 de diciembre del 2023, a la cual la CIJ respondió mediante una ordenanza, el 26 de enero del 2024 (véase el texto oficial de dicha ordenanza en francés y en inglés ).

Posteriormente a ello, Sudáfrica presentó:

– una segunda solicitud presentada el pasado 12 de febrero del 2024, a la que la CIJ respondió el 16 de febrero mediante un simple comunicado de prensa (véase texto en francés y en inglés ) , indicando que no eran por el momento necesarias nuevas medidas a las ordenadas a Israel el 26 de enero.

– una tercera solicitud de Sudáfrica (cuya lectura completa y detallada se recomienda) presentada el 6 de marzo del 2024 puede ser consultada en este enlace oficial de la CIJ en inglés . a la que la CIJ aún no ha dado respuesta.

Cabe recordar que Nicaragua, al igual que más de 150 Estados, externó en su momento su satisfacción ó n y su apoyo a la demanda sudafricana presentada ante la justicia internacional (ver nota de prensa de Swiss Info del 10 de enero del 2024) . En América Latina , el primer Estado en manifestar su respaldo a la demanda de Sudáfrica fue Bolivia en un comunicado oficial de su diplomacia, con fecha del 7 de enero (véase el texto integral del comunicado).

Resulta también oportuno indicar que Nicaragua no mantiene relaciones diplomáticas con Israel desde junio del 2010, en razón del ataque a una flotilla turca de coches de carácter humanitario por parte del ejército de Israel (véase nota de El Tiempo / Colombia del 1 de junio del 2010): se trata de una situación que Nicaragua comparte con otros Estados en América Latina, siendo Bolivia (octubre del 2023) y Belice (noviembre del 2023) los dos últimos Estados en haber procedido a romper sus relaciones diplomáticas con Israel ( Nota 1 ).

Nicaragua en respaldo a Sudáfrica ya la población civil en Gaza asediada

Con relación a otros Estados, que respaldan el accionar de la diplomacia sudafricana contra Israel, ya tuvimos la oportunidad en una nota anterior, de explicar el alcance de la solicitud de intervención presentada por Nicaragua el pasado 22 de enero, la cual fue dada a conocer por la CIJ el 8 de febrero del 2024: vea nuestra nota previa titulada » Gaza / Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda de Sudáfrica contra Israel «.

Ahora bien, adicionalmente a esta solicitud de intervención como Estado tercero en la controversia que opone Sudáfrica a Israel, Nicaragua interpuso una demanda ante la CIJ, esta vez contra Alemania. Esta demanda es acompañada de una solicitud urgente de medidas provisionales de carácter urgente.

Esta iniciativa se registró formalmente el 1ero de marzo de marzo (véase el texto oficial de su demanda), haciendo ver Nicaragua en su escrito que Alemania está ignorando con su actuar y con sus declaraciones oficiales a favor de Israel, las obligaciones que todo Estado Parte a la La Convención contra el Genocidio de 1948 debe respetar, incluyendo la de prevenir un nuevo genocidio, en particular si se trata de un Estado exportador de armas hacia Israel.

La demanda también se refiere a la decisión de Alemania de suspender sus contribuciones a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina (UNRWA), tomada con varios otros Estados a raíz de acusaciones lanzadas por Israel contra esta agencia de Naciones Unidas pocos días después de Me di cuenta de conocer la ordenanza de la CIJ del 26 de enero. Al respecto, cabe señalar que el pasado 10 de marzo, Suecia y Canadá anunciaron volver a financiar a esta importante agencia humanitaria (véase nota de la BBC), al igual que Australia , anuncio dado a conocer este 15 de marzo por las autoridades australianas ( véase nota de la agencia AP). Noruega por su parte había indicado que no suspendería sus contribuciones hasta tanto se den a conocer pruebas contundentes sobre el supuesto involucramiento del personal de esta agencia en el ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre (véase nota del Times of Israel del 1ero de febrero ). Un informe reciente (véase nota de la BBC del 11 de marzo al respecto) señala que muchas de las supuestas » pruebas » de Israel contra la UNRWA fueron confesiones obtenidas mediante la tortura.

Sobre las transferencias de armas hacia Israel, es menester señalar que un mes ante, el 1ero de febrero del 2024, un comunicado oficial de Nicaragua advertía a Alemania, Canadá, Países Bajos y Reino Unido de una acción en ese sentido: véase al respecto texto de dicho comunicado reproducido en este enlace del medio El19Digital de Nicaragua. En este documento de anexo a la demanda de Nicaragua, se puede conocer el detalle del contenido de la misiva inicial de Nicaragua a Alemania (a páginas 2-9).

Al parecer, al menos por el momento, es contra Alemania que Nicaragua ha decidido centrar su accionar ante el juez de La Haya. No se explícita en su escrito las razones exactas por esta escogencia entre los Estados proveedores de armas a Israel.

En el caso de Países Bajos, el pasado 12 de febrero, las autoridades de Israel fueron informadas de una sentencia de una corte nacional que ordena el cese inmediato de exportaciones de componentes hacia Israel para aviones de combate F-35 desde Países Bajos ( véase nota de la BBC del 12 de febrero).

Las transferencias de armas hacia Israel ante un juez internacional que calificó de «plausible» el riesgo de genocidio en Gaza

Notemos que en una reciente nota de prensa de EuroNews con fecha del 11 de marzo, se indica que:

«Estados Unidos y Alemania representan respectivamente el 69 % y el 30 % de las importaciones de armas de Israel, que actualmente libra una guerra mortal contra Hamás en Gaza, en la que han muerto más de 30.000 personas, la mayoría de ellas civiles«.

No se ha tenido acceso a la fecha a algún informe técnico o algún cuadro comparativo de carácter público, publicado en un centro especializado sobre transferencia de armas, sobre la proveniencia exacta de las armas, municiones y componentes electrónicos que importa Israel para equipar a su ejército. (y se agradece desde ya a nuestros estimables lectores referirlo al autor si saben de su existencia enviando un mensaje a: cursodicr(a)gmail.com).

En su demanda contra Alemania, Nicaragua indica que (párrafo 53):

» 53. /…/ A finales de 2023, el Gobierno alemán había concedido exportaciones militares a Israel por valor de 326.505.156 euros. En enero de 2024, los medios alemanes informaron que Israel había solicitado proyectiles de tanque, en concreto 10.000 120 Der Spiegel informó que Alemania había aceptado entregar la solicitud de sus propias existencias para poder cumplir con la «urgencia». Según información proporcionada por el Gobierno alemán, las licencias de exportación concedidas entre enero de 2024 y el 15 de febrero de 2024 se trataba de material militar por valor de 9.003.676 euros».

Cabe indicar que el comercio de armas constituye un ámbito específico del derecho público internacional, con ramificaciones en el derecho interno cuando hay riesgos de ser mal utilizado, y con un régimen jurídico que entraña responsabilidades en lo interno de los Estados exportadores de armas, como bien. se analizó en un documento publicado en el 2021 que concluye (página 53):

» Los desafíos legales se están convirtiendo gradualmente en una respuesta pragmática frente a decisiones aparentemente ilegales de los Estados exportadores de armas. Los gobiernos deberían reconocer este cambio y la posibilidad de que sus decisiones sobre exportaciones de armas estén cada vez más sujetas a impugnaciones legales ante los tribunales nacionales. Sus decisiones deben ser capaz de resistir la supervisión judicial y debe ajustarse a las obligaciones derivadas tanto del derecho internacional como del derecho interno » ( Nota 2).

Es de notar que el pasado 6 de marzo, la presión se ha hecho mayor sobre el Poder Ejecutivo norteamericano al publicar el Washington Post un reportaje titulado » US inunda armas a Israel a pesar de la creciente alarma sobre la conducta de la guerra » (cuya lectura completa se recomienda), en el que se evidencia la total opacidad de las transferencias de armas de Estados Unidos hacia Israel desde el 7 de octubre.

Desde el punto de vista jurídico, no está de más señalar que ni Israel ni Estados Unidos son Estados Partes a la Convención sobre el Comercio de Armas adoptada en el 2013, cuyo número de Estados Partes asciende a 113 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). ). En el seno del Consejo de Seguridad de Naciones, de los cinco Miembros Permanentes, únicamente Estados Unidos y Rusia persisten en no cumplir con las obligaciones que contiene este tratado multilateral.

Con relación a Estados Unidos ya la opacidad antes señalada, hay que añadir la comprensión que tiene el público norteamericano de la realidad que se vive en Gaza, y la manera tan parcializada de dar cobertura periodística en Estados Unidos al drama inhumano que se vive en Gaza : al respecto, se recomienda escuchar esta reciente y muy completa entrevista de Democracy Now.

La petición final de Nicaragua en breve

En su solicitud a la CIJ enviada por Nicaragua, y más específicamente en la parte final de su petitoria en la que le pide a la CIJ ordenar medidas provisionales de carácter urgente contra Alemania, se lee que Nicaragua solicita diversos puntos a los jueces de la CIJ, un sable (párrafo 101):

» …, Nicaragua solicita respetuosamente a la Corte, con carácter de extrema urgencia, en espera de la decisión de la Corte sobre el fondo de este caso, que indique las siguientes medidas provisionales con respecto a Alemania en su participación en el actual genocidio plausible y violaciones graves del derecho internacional humanitario y otras normas imperativas de derecho internacional general que ocurren en la Franja de Gaza:

(1) Alemania suspenderá inmediatamente su ayuda a Israel, en particular su asistencia militar, incluido el equipo militar, en la medida en que esta ayuda pueda utilizarse en violación de la Convención sobre el Genocidio, el derecho internacional humanitario u otras normas imperativas del derecho internacional general, tales como como el derecho del Pueblo Palestino a la autodeterminación y a no estar sujeto a un régimen de apartheid;

(2) Alemania debe hacer inmediatamente todos los esfuerzos posibles para garantizar que las armas ya entregadas a Israel no se utilicen para cometer genocidio, no contribuyan a actos de genocidio o se utilicen de tal manera que violen el derecho internacional humanitario;

(3) Alemania debe hacer inmediatamente todo lo posible para cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho humanitario;

(4) Alemania debe revertir su decisión de suspender la financiación de la UNRWA como parte del cumplimiento de sus obligaciones de prevenir el genocidio y los actos de genocidio y la violación de los derechos humanitarios del pueblo palestino, que también incluye la obligación de hacer todo lo posible para garantizar que la ayuda humanitaria llegue al pueblo palestino, más particularmente a Gaza;

(5) Alemania debe cooperar para poner fin a las graves violaciones de normas imperativas del derecho internacional cesando su apoyo, incluido su suministro de equipo militar a Israel que puede utilizarse para cometer delitos graves de derecho internacional, y que continúe el apoyo de la UNRWA con los que esta Organización ha contado y basado sus actividades «.

Al no ser Alemania el único proveedor de Israel en armas o en componentes electrónicos con multas militares, la petitoria de Nicaragua debería interesar a muchos otros Estados que son Estados Partes a la Convención contra el Genocidio de 1948; y de paso, interpelar (en Alemania) a colectivos de organizaciones sociales que, salvo error de nuestra parte, no se han preocupado por activar los mecanismos legales previstos cuando armas alemanas son exportadas hacia destinos donde es evidente su mal uso en contra de poblaciones civiles. indefensas (Nota 3).

La insensatez de Israel en contra de la población civil de Gaza

El último informe de situación de Naciones Unidas al 15 de marzo del 2024 (véase informe ) señala el nivel de insensatez al que se ha llegado a Israel, ignorando lo ordenado por la CIJ desde el 26 de enero del 2024, al leerse que:

«Se siguen informando de intensos bombardeos y operaciones terrestres israelíes, así como intensos combates entre fuerzas israelíes y grupos armados palestinos en gran parte de la Franja de Gaza, particularmente en la zona de Hamad en Khan Younis, lo que ha provocado más víctimas civiles, desplazamientos y destrucción de casas y otras infraestructuras civiles.

Entre la tarde del 14 de marzo y las 10:30 del 15 de marzo, según el Ministerio de Salud de Gaza, 149 palestinos murieron y 300 palestinos resultaron heridos. Entre el 7 de octubre de 2023 y las 10:30 del 15 de marzo de 2024, al menos 31.490 palestinos murieron en Gaza y 73.439 palestinos resultaron heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Entre las tardes del 14 y el 15 de marzo, según el ejército israelí, no hubo ningún soldado israelí muerto en Gaza. Hasta el 15 de marzo, 247 soldados habían muerto y 1.476 habían resultado heridos en Gaza desde el comienzo de la operación terrestre, según el ejército israelí. Además, más de 1.200 israelíes y extranjeros han sido asesinados en Israel, la gran mayoría el 7 de octubre. Al 15 de marzo, las autoridades israelíes estiman que 134 israelíes y extranjeros permanecen cautivos en Gaza, incluidas las víctimas mortales cuyos cuerpos se retienen».

Con relación a los saldos de muertos y heridos que proporciona Naciones Unidas, remitimos a una respuesta que debimos de dar a la embajadora de Israel en Costa Rica, en el marco de un foro público organizado por la Universidad de Costa Rica (UCR) el 13. de marzo del 2024 y titulado » Historia y desinformación: perspectivas horas críticas sobre el conflicto Gaza /Israel » : de manera bastante cuestionable, la máxima representante de Israel en Costa Rica demostró útil y oportuno » advertir » antes del evento a sus organizadores, de la falta de validez de las cifras sobre muertos y heridos en Gaza que circulan (ver respuesta nuestra en el video de la actividad, a mn. 1:25:11).

Un modo de conclusión

La premura de la CIJ en convocar a audiencias en el caso Nicaragua contra Alemania responde a la urgencia total ante el drama inhumano al que Israel somete a la población civil palestina desde la tarde/noche del 7 de octubre. Notemos que estas audiencias iniciarán justo 24 horas después de cumplirse 6 meses desde el 7 de octubre del 2023.

Desde el punto de vista jurídico, cabe precisar que Alemania es Estado Parte a la Convención sobre el Comercio de Armas del 2013 (véase texto completo ), cuyo artículo 6, inciso 3 se lee de la siguiente manera:

» 3. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte » (el subrayado es nuestro).

Siendo la Convención contra el Genocidio de 1948 una convención ratificada por 153 Estados (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), y habiendo sido dictaminada la ordenanza de la CIJ el 26 de enero del 2024 refiriéndose a un riesgo » plausible » de genocidio en Gaza , interpela el hecho de que solamente Nicaragua haya iniciado una acción de esta naturaleza en contra de Estados que exportan armas hacia Israel: ¿qué esperarán todos los demás?

– – Notas – –

Nota 1 : Cuba no tiene relaciones con Israel desde 1967. Por su parte Venezuela rompió sus relaciones diplomáticas con Israel en enero del 2009, a raíz de la dramática ofensiva militar en Israel observada entre diciembre del 2008 y enero del 2009 (véase nota de prensa de El País /España). Al igual que Venezuela en el 2009, Bolivia también rompió sus relaciones diplomáticas con Israel, las reanudó oficialmente a finales del mes de noviembre del 2019 (véase nota de prensa del 2019 de la agencia turca de noticias TRT) para suspenderlas el pasado 31 de octubre. del 2023 ( ver comunicado oficial de Bolivia de la misma fecha). El 14 de noviembre del 2023, Belice optó por tomar una medida similar a la de Bolivia (véase comunicado oficial ).

Nota 2 : Véase Grupo de Expertos del TCA , Responsabilidad nacional por las transferencias internacionales de armas: derecho, política y práctica , Saferworld, 2021, 54 páginas. Texto disponible haciendo clic en » descargar » aquí . Véase también con relación a la normativa regional de la Unión Europea en la materia MERLIN J.-B. , » Les contentieux nationaux relatifs à la vente interétatique d’armes «, vol. 65 Annuaire Français de Droit International, Année (2019) págs.71-103. Texto integral de ese artículo disponible aquí .

Nota 3 : En octubre del 2018, Alemania suspendió sus exportaciones de armas hacia Arabia Saudí, en razón de las exacciones cometidas en Yemen por la coalición liderada por Arabia Saudí contra civiles yemenitas y el asesinato de un perdiodista saudí en el Consulado saudí en Turquía ( véase nota de la DW). En junio del 2020, España suspendió el envío de 600.000 cartuchos a Nicaragua debido a la represión desproporcional en contra de manifestantes por parte de las autoridades policiales nicaragüenses (véase nota de Mesa Redonda).

(*) Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Contacto: nboeglin@gmail.com .