Planeta al borde del abismo: la alerta de ONU sobre estado de clima

Naciones Unidas, 19 mar (Prensa Latina) El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró hoy al planeta “al borde del abismo” tras la publicación del informe sobre el estado del clima, elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (OIM).

El titular de Naciones Unidas aseguró que la Tierra está emitiendo una llamada de socorro al insistir en el impacto de la contaminación por combustibles fósiles y reclamar más acción al respecto.

Guterres recordó que en 2023 se registraron varios récords de temperatura en la tierra y en el océano así como un aumento nunca antes visto del nivel del mar.

“Es probable que los glaciares hayan perdido más hielo que nunca”, alertó además el titular de la ONU en un video mensaje divulgado.

Fossil fuel pollution is sending climate chaos off the charts.

Last year saw record heat, record sea levels & record ocean surface temperatures.

There’s still time to throw out a lifeline to people & planet – but leaders must step up & #ActNow.https://t.co/fCGqLk0Xw6 pic.twitter.com/3uaaMJDV04

— António Guterres (@antonioguterres) March 19, 2024