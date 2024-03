El Kremlin: «Rusia está en guerra»

Moscú, 22 mar (Sputnik).- El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, reconoció que el país se encuentra actualmente «en estado de guerra».

«Estamos en estado de guerra. Sí, esto comenzó como una operación militar especial, pero tan pronto como este grupo se formó allí, cuando el Occidente colectivo se convirtió en un participante del lado de Ucrania, ya se ha convertido en una guerra para nosotros. Estoy convencido de ello», afirmó el vocero en una entrevista con el diario Argumenty i Fakty.

Según sus palabras, el objetivo de Rusia ahora es garantizar la seguridad de los residentes de las cuatro nuevas regiones del país y liberar el territorio, ocupado por el momento por las tropas ucranianas. «Tenemos cuatro nuevas entidades federales. Lo principal para nosotros es garantizar la seguridad de la gente en estas entidades federales y liberar el territorio de estas regiones, que actualmente está ocupado ‘de facto’ por el régimen de Kiev», destacó Peskov.

Al mismo tiempo, Peskov reiteró que Rusia no puede permitir que un Estado que fijó su intención de usar cualquier método para quietarle Crimea y las nuevas regiones exista cerca de su fronteras.

La semana pasada, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que no se puede descartar la posibilidad de que en un futuro se desate un conflicto a gran escala entre Rusia y la OTAN, pero, en tal caso, el mundo estaría a un paso de la Tercera Guerra Mundial, algo en lo que nadie está interesado.

«Creo que todo es posible en el mundo actual. Pero les digo, y esto está claro para todos, que esto estaría a un paso de una Tercera Guerra Mundial a gran escala. Creo que es poco probable que alguien esté interesado en eso», dijo.

Uso de activos rusos

Peskov, declaró este viernes que es absurdo creer que los activos rusos congelados en la Unión Europea (UE) no pertenecen a nadie.

La víspera, el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, propuso en Bruselas destinar los ingresos procedentes de los activos rusos bloqueados en el extranjero, que en su opinión «no pertenecen a nadie», para la adquisición de armas para Ucrania.

«Hemos oído las declaraciones desde Bruselas de que los ingresos de nuestros activos no pertenecen a nadie; esto no es cierto, pertenecen a los poseedores de los activos, a los propietarios de los activos y creer que no pertenecen a nadie es, cuanto menos, absurdo», dijo Peskov ante la prensa.

El portavoz advirtió contra el destino de estos beneficios para ayudar militarmente a Kiev y aseguró que si se toma tal decisión, esta tendrá «consecuencias muy graves para todos los implicados».

Además, indicó que cualquier banco se da cuenta de las «consecuencias catastróficas» de la expropiación de los activos rusos tanto para las instituciones financieras como para la economía europea.

Tras el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania el 24 de febrero de 2022, la UE y los miembros del Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, bloquearon casi la mitad de los activos rusos en el extranjero, que ascendían a unos 300.000 millones de euros.

El miércoles, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, presentó al Consejo de la UE una propuesta para utilizar los beneficios de los activos rusos bloqueados para garantizar la ayuda militar a Ucrania.

La propuesta del alto diplomático prevé que el 90 por ciento de los ingresos de los activos rusos se destinen al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y el otro 10 por ciento, al presupuesto de la UE para posibles gastos imprevistos e indemnizaciones relacionadas con Ucrania.

La aprobación de la propuesta requerirá un voto unánime de los países miembros del bloque comunitario.

Antes de esto, la UE planeaba gastar los beneficios de los activos rusos congelados en la reconstrucción de Ucrania, pero Bruselas afirma que, debido a la difícil situación «en el campo de batalla» y la escasez de armas y municiones», el dinero «se puede gastar en el apoyo militar» de Kiev.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que la propuesta de utilizar activos rusos para financiar a Kiev conduce a la destrucción de los fundamentos jurídicos del derecho europeo e internacional.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, calificó de robo el bloqueo de los activos rusos. (Sputnik)